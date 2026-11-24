Un libro per ritrovare sessant’anni di storia, una cena per riconoscere chi ha dedicato tempo ed energie alla comunità, una giornata con i bambini per immaginare il paese di domani. Le prime Giornate del Menciaiolo, svoltesi sabato 21 e domenica 22 novembre, hanno accompagnato le celebrazioni per i sessant’anni della Pro Loco di Asciano, dando una nuova dimensione alla tradizionale Cena del Menciaiolo e mettendo in relazione memoria, partecipazione e futuro.

Il primo appuntamento, sabato pomeriggio a Palazzo Corboli, è stato dedicato alla presentazione di “Sessant’anni di noi. Asciano e la Pro Loco, 1966–2026″, il volume realizzato per raccontare non soltanto la storia dell’associazione, ma anche quella del paese attraverso le persone, le manifestazioni e i cambiamenti che lo hanno attraversato. L’incontro, moderato dalla giornalista Susanna Guarino, ha riunito un pubblico numeroso, volontari di ieri e di oggi, protagonisti della vita associativa e rappresentanti delle istituzioni. Presenti il sindaco Fabrizio Nucci, gli ex sindaci Roberto Pianigiani e Paolo Bonari e gli ex presidenti della Pro Loco Paolo Lorenzoni e Luca Barbi.

Nelle pagine del libro ritornano i volti, le iniziative e soprattutto il lavoro, spesso silenzioso, di chi ha contribuito alla vita della Pro Loco. Un patrimonio di memoria che l’associazione ha voluto restituire ad Asciano attraverso un volume che raccoglie sessant’anni di storie e testimonianze, nella convinzione che conoscere la propria storia possa diventare anche un invito a partecipare.

Sabato sera, alle Scuderie del Granduca, la tradizionale Cena del Menciaiolo ha riunito la comunità attorno alla tavola e alla consegna dei riconoscimenti. Il Garbo d’Oro 2026 è stato assegnato a Concetta Tinagli, per una vita dedicata con generosità e discrezione al volontariato e per aver custodito, attraverso documenti, fotografie e ricordi, una parte preziosa della memoria di Asciano. Un riconoscimento particolarmente significativo proprio nell’anno in cui quella memoria è diventata un libro, grazie anche al suo contributo.

Durante la serata sono stati consegnati anche i riconoscimenti “Questione di Chimica”, con cui la Pro Loco ringrazia chi sostiene concretamente le sue iniziative. Premiati A.R.C.A. – Associazione Ricerche Culturali Asciano, al fianco della Pro Loco fin dalla prima Festa Contadina; la Compagnia Teatrale La Scialenga, con quarant’anni di esperienza; e Antonio Trapassi, per la disponibilità con cui mette a disposizione tempo, attrezzature e competenze. Riconoscimenti anche ai primi classificati di Asciano Fiorito. A fine serata è intervenuto per un saluto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dal sindaco Nucci.

Domenica 22 novembre l’attenzione si è spostata sulle nuove generazioni con “Il Menciaiolo di domani”, la giornata dedicata agli alunni della Scuola Primaria e alle loro famiglie. Alle Scuderie del Granduca, la mostra “Asciano visto dai bambini e dai ragazzi” ha raccolto disegni e riflessioni nati da un lavoro svolto a scuola per immaginare il paese del futuro.

Dagli elaborati è emerso un elemento interessante: come ha raccontato la dirigente scolastica Annarita Magini, i bambini hanno espresso soprattutto il desiderio di luoghi, spazi e occasioni per incontrarsi e stare insieme, piuttosto che richieste legate alla tecnologia. Un’immagine di Asciano che invita anche gli adulti a riflettere su ciò di cui hanno bisogno le nuove generazioni.

A conclusione dell’iniziativa, la Pro Loco ha donato alla scuola un albero di melograno, destinato a essere piantato presso le nuove scuole elementari di Asciano. Un gesto simbolico, ma anche un modo concreto per lasciare qualcosa di queste giornate ai più piccoli.

Al termine della presentazione del libro, il presidente della Pro Loco di Asciano, Luca Pagliantini, ha ricordato che cosa tiene insieme l’associazione: “Si è parlato di turismo, di economia, ma il minimo comune denominatore di tutto è il sociale: per un’associazione come la nostra, in questo momento, la cosa più importante sono le relazioni. Il tempo che togliamo alla famiglia o ad altri impegni trova una compensazione quando siamo tutti insieme, o quando qualcosa riesce. Arrivare in fondo stremati dalla fatica, ma stare insieme e starci bene: è questo che manda avanti la Pro Loco. Per questo invito tutti a coinvolgere altre persone con il passaparola: è ciò che serve oggi.”

C’è un’immagine che attraversa le pagine conclusive del libro e che oggi sembra raccontare anche il significato di queste giornate: «Ci piacerebbe che anche questo libro fosse un piccolo seme». Un seme capace di far nascere nuove idee, di avvicinare altre persone alla vita del paese, di trasmettere alle nuove generazioni non soltanto il ricordo di ciò che è stato, ma la voglia di costruire qualcosa di proprio.

Come il melograno donato alla scuola, anche ciò che è nato in questi due giorni avrà bisogno di tempo, attenzione e persone disposte a prendersene cura. È questo il messaggio che la Pro Loco vuole lasciare dopo sessant’anni di storia: la memoria ha valore soprattutto quando riesce a diventare un punto di partenza.

Non a caso, il testo conclusivo di Sessant’anni di noi porta un titolo che, dopo queste Giornate, suona come un invito rivolto a tutta Asciano: «È stato bello. Ma potrebbe esserlo di più!»