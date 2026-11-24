Si è tenuto, nell’aula Magna del centro didattico dell’ospedale delle Scotte, il Welcome day delle Scuole di Specializzazione dell’area medico-scientifica, organizzato congiuntamente da Università di Siena e Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

L’iniziativa nasce dalla volontà di dedicare una particolare attenzione ai giovani medici che intraprendono il percorso della formazione specialistica, riconoscendone il ruolo fondamentale all’interno della comunità universitaria e ospedaliera. In tal senso, il Welcome Day vuole quindi essere l’inizio di un percorso nel quale formazione, esperienza sul campo, confronto e appartenenza possano procedere insieme: l’obiettivo è creare un primo momento di incontro e conoscenza e, soprattutto, fornire l’occasione per presentare ai medici in formazione il contesto nel quale si svilupperà il loro percorso, umano e professionale.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del rettore Roberto Di Pietra e della direttrice generale dell’Università di Siena, Beatrice Sassi; del direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, della direttrice sanitaria dell’Aou Senese, Maria De Marco; e del delegato alla Sanità dell’Università di Siena, Bruno Frediani. Particolare attenzione è stata poi dedicata alla conoscenza dell’organizzazione e degli strumenti che accompagneranno i medici durante gli anni della specializzazione. La professoressa Monica Bocchia ha illustrato l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione, mentre la dottoressa Maria De Marco ha presentato i contenuti dell’accordo tra Università di Siena e Aou Senese in materia di specializzandi. Gli aspetti amministrativi sono stati approfonditi dal personale dell’ufficio scuole di specializzazione unisi, mentre la dottoressa Donatella Parrini ha illustrato il funzionamento del libretto elettronico. Un momento specifico è stato inoltre dedicato ai diritti e doveri degli specializzandi e al ruolo dell’Osservatorio regionale, con gli interventi della dottoressa Anna Laura Di Grazia, rappresentante degli specializzandi dell’Università di Siena e della professoressa Elena Bargagli.

A moderare e dare il benvenuto ai nuovi medici in formazione specialistica che hanno scelto Siena per il loro percorso formativo e professionale è stata la professoressa Paola Piomboni, presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute.