Nel 2025, su 100 turisti in arrivo in provincia di Siena 37 sceglievano un hotel per pernottare, 34 un appartamento e meno di 28 una struttura alberghiera. Secondo i dati Istat elaborati dal Centro Studi Tagliacarne e pubblicati ieri sul Sole 24 Ore, l’incidenza degli affitti brevi è superiore di 9 punti rispetto alla media nazionale, mentre quella degli alberghi è inferiore di 16. Il 2026 ha assecondato questa tendenza? E quali sono le tipologie di turista che hanno scelto maggiormente il territorio senese? Indicazioni significative in proposito sono attese dopodomani, giovedì 26 novembre durante Punto Turismo, l’evento annuale di confronto per il settore ricettivo curato da Confesercenti, in programma dalle ore 10.30 nella sede di Strada statale 73 levante a Siena.

In particolare, saranno i dati sui flussi turistici intermediati nel 2026 da Booking.com, e le aspettative per il prossimo anno, a fornire gli elementi di valutazione: ad esporli, la Market team manager Toscana Cristiana Muscas e l’Account manager Federico Cristallini. L’evento torna ad un anno dalla precedente edizione, durante la quale Monteriggioni, Colle val d’Elsa e Radda spiccarono come emergenti tra le destinazioni della provincia, ed inglesi francesi e polacchi tra i visitatori.

L’evento di giovedì, rivolto agli operatori del settore, proporrà anche una occasione di confronto sul tema delle risorse umane nel del turismo e della ristorazione con l’intervento di Luca Torcivia (Responsabile Centro Italia per OSM Open source management). La partecipazione per gli interessati è libera su prenotazione (entro mercoledì 25): dettagli su bit.ly/puntoturismo2026 e sul sito di Confesercenti Siena.