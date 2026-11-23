In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda ETS organizza la quinta edizione dell'(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. L’iniziativa coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa che hanno percorsi dedicati e i Centri antiviolenza, e prevede servizi clinici, attività informative, consulenze e colloqui gratuiti.

Le iniziative in provincia di Siena nelle strutture dell’Asl Toscana sud est:

Ospedale di Campostaggia

• Distribuzione di materiale informativo (24 novembre): il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso distribuirà volantini dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, fornendo indicazioni utili sui servizi di supporto attivi sul territorio;

• Mostra diffusa: negli spazi ospedalieri saranno affissi poster commemorativi raffiguranti i volti delle donne vittime di femminicidio, per mantenere viva la memoria e accendere i riflettori sul fenomeno;

• Campagna visiva del personale (intera settimana): per tutta la durata dell’Open Week, gli operatori sanitari indosseranno dei collarini (lanyard) personalizzati con le immagini delle vittime. Questo segno visibile ha l’obiettivo di catturare l’attenzione degli utenti, stimolando il dialogo, le domande e la consapevolezza.

Ospedale di Nottola

• Il 25 novembre, per tutta la giornata, nell’accoglienza della struttura sarà proiettato un video nformativo prodotto dal personale ospedaliero.