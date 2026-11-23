«Leggo con un certo stupore le dichiarazioni del sindaco Giacomo Grazi e del consigliere comunale di opposizione Emanuele Andreucci in merito all’ennesima operazione delle Forze dell’Ordine nei boschi di Montefollonico, dove sono stati individuati e smantellati due bivacchi clandestini riconducibili a possibili attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Viene spontanea una domanda: ma dove sono stati fino ad oggi? Possibile che soltanto adesso si accorgano di una situazione che personalmente denuncio da mesi?»

A intervenire duramente è Paolo Maccari, vicepresidente nazionale di Destra Sociale e coordinatore provinciale senese, che replica alle recenti prese di posizione del primo cittadino e del rappresentante dell’opposizione consiliare.

«Un fenomeno che richiede una risposta strutturale»

«Quello che dovrebbe far riflettere entrambi è che, come denunciamo, siamo ormai al terzo intervento delle Forze dell’Ordine per contrastare queste situazioni. Non siamo più davanti a un episodio isolato, ma ai segnali di un fenomeno che sta assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti e che richiede una risposta strutturale.

Eppure, mentre il sottoscritto da mesi lancia pubblicamente l’allarme sulla sicurezza a Torrita di Siena e nel territorio della Valdichiana, assistiamo puntualmente a dichiarazioni di circostanza, ringraziamenti e generici inviti alla collaborazione soltanto dopo che i Carabinieri hanno già svolto il proprio lavoro.

Troppo facile arrivare quando tutto è già stato fatto! La politica deve prevenire i problemi, non limitarsi a commentarli a operazioni concluse.»

Le critiche al sindaco e al consigliere

«Al sindaco Grazi ricordo che amministrare un Comune significa assumersi precise responsabilità politiche e istituzionali. Non basta invitare i cittadini a segnalare situazioni sospette, scaricando di fatto sulla popolazione il compito di essere sempre vigile. Sono le istituzioni che devono dare per prime l’esempio, organizzando un’attività costante di prevenzione, controllo e coordinamento.

Al consigliere Andreucci, invece, dico che non è sufficiente intervenire sulla stampa invocando riflessioni condivise e collaborazione istituzionale. Chi siede in Consiglio comunale, anche dai banchi dell’opposizione, ha il dovere di avanzare proposte concrete, presentare atti e pretendere risposte verificabili.

Basta propaganda e passerelle politiche sulla sicurezza dei cittadini!»

Le priorità indicate da Maccari

Il vicepresidente nazionale di Destra Sociale indica le priorità sulle quali sindaco e opposizione dovrebbero impegnarsi immediatamente:

riportare con urgenza la questione dei bivacchi e dello spaccio nelle aree boschive di Montefollonico all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiedendo un piano mirato di prevenzione;

sollecitare al Ministero dell’Interno e alle autorità competenti un potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, a partire dai presidi territoriali maggiormente impegnati;

rafforzare, nell’ambito delle competenze comunali e in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, i controlli nelle campagne, nelle zone isolate e nelle aree considerate più esposte;

dare seguito agli impegni istituzionali con risultati concreti, verificabili e comunicati alla cittadinanza.

«Torrita deve tornare una priorità»

«Voglio ricordare inoltre al sindaco e al consigliere Andreucci che Torrita di Siena deve tornare a essere una priorità per chi la amministra e per chi dovrebbe esercitare una seria opposizione. Non possiamo continuare ad assistere a una politica locale che troppo spesso sembra comportarsi da scendiletto nei confronti di Montepulciano, dimenticando le esigenze del proprio Comune. Torrita ha una propria identità, propri cittadini e problematiche che meritano attenzione, autonomia decisionale e risposte puntuali.

Non servono politici che si accodano alle notizie quando le operazioni sono già concluse. Servono rappresentanti istituzionali capaci di anticipare le criticità, ascoltare i cittadini e difendere concretamente il territorio.»

Il ringraziamento alle Forze dell’Ordine

Maccari conclude:

«Sia chiaro: il mio non è un attacco alle Forze dell’Ordine, alle quali rinnovo il più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati. Al contrario, proprio perché conosciamo il lavoro che quotidianamente svolgono, riteniamo necessario metterle nelle migliori condizioni operative, con uomini, mezzi e risorse adeguati.

Non ignoriamo che la sicurezza di Torrita sia già stata affrontata in sede di Comitato provinciale nei mesi scorsi. Ma proprio per questo chiediamo quali ulteriori iniziative si intendano adottare davanti a questi nuovi episodi.

La domanda che rivolgo pubblicamente a Grazi e Andreucci è molto semplice: se il problema era già conosciuto, perché oggi dobbiamo ancora assistere a questi episodi? E soprattutto, quali ulteriori azioni concrete intendete promuovere?

Perché il sottoscritto continuerà a denunciare ogni criticità, come fa da mesi, senza attendere l’ennesimo intervento dei Carabinieri per accorgersi che esiste un problema.

La sicurezza non ha colore politico, ma richiede responsabilità. E le responsabilità si dimostrano con i fatti, non con i comunicati stampa scritti a cose fatte.

I cittadini di Torrita di Siena meritano rispetto, attenzione e soprattutto sicurezza. Non l’ennesima gara a chi arriva per primo davanti ai giornali dopo che altri hanno già svolto il proprio dovere.»