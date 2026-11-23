Liofilchem Roseto – Sendero Mens Sana Siena 76-77

Liofilchem Roseto: Tandia 4, Incoronato, Fabiani 8, Aukstikalnis 15, Morina 7, Gaiola 8, Cistola, Malual 7, Mazzoni 5, Chiti 3, Petracca 9, Pellizzari 10. All. Gramenzi.

Sendero Mens Sana Siena: Meroza, Pillepich 6, Pannini 5, Calviani, Cecchi 10, Yarbanga 2, Caversazio 3, Cesaretti, Battistini 20, Jarvi 23, Jokic 4, Zedda 4. All. Vecchi.

La Sendero Mens Sana Basketball vince sul parquet di Roseto e conquista due punti pesantissimi, al termine di una partita giocata con grande cuore e determinazione. La sconfitta casalinga contro Fabriano ha dato energia e carica ai ragazzi di coach Vecchi, che questa sera hanno disputato una partita solida sia in attacco sia in difesa.

La Sendero parte forte: Jokic, dalla lunga distanza, segna i primi due punti della partita, a cui risponde Tandia con un appoggio da sotto. Battistini, miglior realizzatore di questo periodo, con due preziosi canestri da sotto, e Jarvi, da tre punti, portano i biancoverdi sul 9-2. Prima nota negativa: i due falli di Okko, costretto a uscire dal parquet. La Mens Sana ha difficoltà a trovare la via del canestro, mentre i padroni di casa acquistano fiducia, soprattutto con le conclusioni dall’arco. È una partita dai ritmi altissimi e prima Battistini, poi Zedda segnano in contropiede, facendo esultare i quasi 100 tifosi al seguito. La Sendero chiude il primo quarto sotto di 7 punti (24-17).

Il secondo periodo inizia con la stessa fisicità con cui si era concluso il primo: dopo 2 minuti il punteggio vede i padroni di casa avanti di 6. Okko, con un giro impeccabile dalla lunetta, riporta i biancoverdi sul -4. I canestri di Gaiola e Mazzoni fissano il punteggio sul 31-22. Il giovane Pillepich trova due punti su assist di Caversazio, che valgono il -7 dopo 4 minuti di gioco. Le due squadre si rispondono colpo su colpo. La Mens Sana si affida allora ai canestri di Yarbanga e Jarvi, ma soprattutto a quelli di Battistini, che con una tripla dall’angolo regala il +1 ai ragazzi di coach Vecchi (33-34). Alla tripla di Aukstikalnis risponde Pannini con un floater che vale la parità a 100 secondi dalla fine del secondo periodo. Il lob di Calviani per Jokic vale il nuovo vantaggio biancoverde, che dura pochi secondi: il difficile canestro da tre di Aukstikalnis regala il controsorpasso alla formazione di casa. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 39-38, al termine di un primo tempo molto combattuto ed equilibrato.

Al rientro in campo, le triple di Battistini e Pannini portano la Mens Sana sul +1. Le squadre si equivalgono e, dopo 3 minuti, il tabellone recita 43-46 per i biancoverdi. I tiri liberi di Okko valgono il massimo vantaggio biancoverde (+5). Il quarto è caratterizzato dalle giocate eroiche di Federico Pillepich, che recupera due rimbalzi offensivi e realizza altrettanti canestri, regalando fiducia a tutta la squadra. Battistini commette il quarto fallo ed è costretto a lasciare il campo, ma la Mens Sana serra i ranghi in difesa e chiude il terzo periodo sotto di 3 punti (59-56).

Il quarto periodo è un continuo alternarsi di emozioni, con Roseto che vola anche sul +6. Ma Zedda e Battistini, insieme a Cerchiaro, Cecchi e Jarvi, si caricano la Mens Sana sulle spalle e riportano i biancoverdi sul -2.

Alla fine, però, c’è sempre lui a pensarci: capitan Pannini, con un’azione difensiva da manuale, conquista uno sfondamento che regala l’ultimo possesso ai biancoverdi. La Mens Sana non riesce ad approfittarne ed è costretta a un’altra super difesa per portare a casa una vittoria che fa esplodere la gioia dei tifosi mensanini presenti al PalaMaggetti.