Nei giorni scorsi è stato scoperto un bivacco nei boschi di Montefollonico, frazione del comune di Torrita di Siena, utilizzato probabilmente da spacciatori di droga. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra cacciatori che hanno segnalato il sospetto e i Carabinieri del territorio prontamente intervenuti con un appostamento che ha consentito di individuare un uomo intento a presidiare un accampamento clandestino.

L’individuo, quando si è accorto che lo stavano per braccare, si è dato alla fuga addentrandosi nella fitta vegetazione che probabilmente conosceva bene, infatti è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’intera area è stata successivamente sottoposta a una minuziosa bonifica con il contributo specialistico dei cani antidroga.

È la terza volta che quest’anno vengono smantellati bivacchi nei boschi della zona. Ad agosto 2026 i Carabinieri hanno smantellato nei boschi di Trequanda bivacchi usati per il taglio e lo spaccio di droga. Il primo covo di spacciatori è stato trovato dai Carabinieri di Montepulciano insieme ai colleghi Forestali. Conteneva materiali tossici usati per tagliare le dosi capaci di inquinare l’ambiente e le falde. Una settimana dopo sempre nell’area boschiva di Trequanda venne ritrovato un altro covo e smantellato.

I Carabinieri sono molto attenti a questo fenomeno di utilizzare i boschi come luoghi di confezionamento e spaccio di eroina e cocaina.

La droga, la prostituzione, i ladri, non avranno mai fine, sono fenomeni strutturali che esistono in quasi ogni società e in ogni epoca, da ciò l’obiettivo realistico non può essere quello di eliminarli ma contenerne i danni. Ciò che conta per la sicurezza sociale è come si gestiscono, quale approccio adottare.

Giacomo Grazi, il sindaco di Torrita di Siena è certamente per una sicurezza integrata, con una partecipazione attiva della comunità a vigilare sul fenomeno. Relativamente all’ultima azione di contrasto nei boschi di Montefollonico ha dichiarato: “Grazie tante ai Carabinieri di Torrita di Siena, che hanno raccolto la segnalazione e grazie soprattutto a chi, facendo benissimo, ha segnalato a noi dell’Amministrazione quanto stava succedendo.” Grazi ha esortato a non abbassare la guardia: “Se si sta zitti e si fa finta di nulla, le cose non cambieranno mai. Se si fanno segnalazioni giuste, a chi di dovere, le cose posso cambiare e migliorare.”

Chi non vuole stare certamente zitto e fare finta di nulla è Emanuele Andreucci di Fratelli d’Italia: “Il ritrovamento di questi bivacchi è segno evidente che anche in provincia la situazione sta peggiorando.” Per il consigliere di destra il fatto che lo spaccio sia collegato a motivi socio economici meriterebbe una riflessione più approfondita. Ciò di cui è certo però è che andrebbe affrontata senza ipocrisia la questione dell’integrazione degli immigrati di seconda e terza generazione in provincia: “La forte componente di immigrati, di seconda e terza generazione qui non spaccano le vetrine ma casomai potrebbero trovarsi a vivere borderline o in una zona grigia tra il lecito e l’illecito. Ecco, vorrei aprire una riflessione su questo, su come anche in provincia le seconde e terze generazioni possano sentirsi o meno integrati, vogliano o non vogliano essere integrati e come”.

Fabrizio Camastra