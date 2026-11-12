Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 19 novembre: l’ordine del giorno

E’ stato convocato in seduta straordinaria per giovedì 19 novembre alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Al primo punto all’ordine del giorno la proposta di delibera relativa all’adozione del nuovo Piano strutturale ai sensi degli articoli 19 e 92 della Legge regionale numero 65 del 2014 e contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e avvio delle consultazioni Vas, coordinate con la valutazione di incidenza.

Dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. La prima è quella della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sulla mobilità sostenibile e i percorsi ciclabili realizzati con i fondi Pnrr nel territorio comunale. L’ordine del giorno prosegue poi con l’interrogazione del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sulle condizioni delle alberature e sulle criticità per la viabilità e il parcheggio nell’area parco Unità d’Italia, zona tiro a segno; quindi, l’interrogazione della consigliera Giulia Mazzarelli del gruppo Partito Democratico in merito agli sviluppi della vicenda del cantiere Esselunga di via Massetana Romana e alle verifiche sull’attività amministrativa del Comune. Le ultime due interrogazioni inserite nell’ordine del giorno del Consiglio comunale sono quella del consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico sulle esumazioni nei campi di inumazione dei cimiteri comunali, sulle caratteristiche dei terreni e sulla programmazione degli interventi e quella della consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico sul nuovo dimensionamento degli istituti comprensivi nel comune.

A conclusione dell’ordine del giorno, sarà discussa una mozione a firma dei consiglieri Orazio Peluso e Maria Concetta Raponi (gruppo Lega Salvini Premier) e Silvia Armini, Michele Cortonesi e Francesca Cesareo (Siena in tutti i sensi Nicoletta Fabio Sindaco) per l’ampliamento delle tutele al commercio di prossimità del centro storico e l’integrazione del sistema “Ticket cortesia”.

Il Consiglio comunale di Siena del 21 maggio 2026 è visibile in diretta streaming su YouTube, all’indirizzo https://www.youtube.com/@consigliocomunedisiena3289/streams, raggiungibile anche attraverso il portale del Comune di Siena (www.comune.siena.it) home-amministrazione-organi di governo, e su Facebook, al link https://www.facebook.com/ComunediSienaOfficial.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena di giovedì 19 novembre 2026

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 23 2026 ADOZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 92 DELLA L.R. 65/2014; CONTESTUALE ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA E AVVIO DELLE CONSULTAZIONI VAS, COORDINATE CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

2 COMUNICAZIONI 146 2026 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

3 INTERROGAZIONE 137 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE E I PERCORSI CICLABILI REALIZZATI CON I FONDI PNRR NEL TERRITORIO COMUNALE.

4 INTERROGAZIONE 138 2026 INTERROGAZIONE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLE CONDIZIONI DELLE ALBERATURE E CRITICITA’ PER LA VIABILITA’ E IL PARCHEGGIO NELL’AREA PARCO UNITA’ D’ITALIA – ZONA TIRO A SEGNO, SIENA.

5 INTERROGAZIONE 139 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELLA VICENDA DEL CANTIERE ESSELUNGA DI VIA MASSETANA ROMANA E ALLE VERIFICHE SULL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

6 INTERROGAZIONE 141 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLE ESUMAZIONI NEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI, SULLE CARATTERISTICHE DEI TERRENI E SULLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.

7 INTERROGAZIONE 142 2026 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ANNA FERRETTI SUL NUOVO DIMENSIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NEL COMUNE.

8 MOZIONE 136 2026 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LEGA SALVINI PREMIER ORAZIO PELUSO, MARIA CONCETTA RAPONI, SIENA IN TUTTI I SENSI NICOLETTA FABIO SINDACO SILVIA ARMINI, MICHELE CORTONESI, FRANCESCA CESAREO PER L’AMPLIAMENTO DELLE TUTELE AL COMMERCIO DI PROSSIMITA’ DEL CENTRO STORICO E L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA “TICKET CORTESIA”.