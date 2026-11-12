Il campanile dei Servi compie cento anni

Cento anni di storia, memoria e identità, nel segno di uno dei monumenti più rappresentativi del territorio e del panorama cittadino senese. La Contrada di Valdimontone celebra il centenario del restauro del campanile della Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi con un incontro pubblico dal titolo “Tra cielo e città – 100 anni del nuovo Campanile dei Servi”, in programma venerdì 20 novembre alle ore 18 nella Sala delle Vittorie.

Un’occasione non soltanto per ricordare un importante anniversario, ma anche per rinnovare il profondo legame che unisce la Contrada al complesso monumentale dei Servi, da secoli punto di riferimento religioso, storico e identitario del rione. Il campanile, con la sua inconfondibile sagoma che si staglia sul profilo di Siena, rappresenta infatti molto più di una testimonianza architettonica: è un simbolo di appartenenza, un elemento del paesaggio quotidiano e una presenza che accompagna da generazioni la vita dei montonaioli.

La storia La storia della Basilica si intreccia profondamente con quella del colle di Montone, luogo le cui origini documentate risalgono all’XI secolo e dove sorgeva l’antico Castel Montone. L’insediamento dei Servi di Maria, nella seconda metà del Duecento, segnò una tappa fondamentale nello sviluppo religioso e urbanistico di questa parte della città. Il complesso conventuale e la Basilica, sorti nell’area dell’antica chiesa di San Clemente, divennero progressivamente uno dei principali riferimenti del borgo, accompagnandone le trasformazioni attraverso i secoli.

I restauri Anche il campanile ha attraversato una lunga vicenda costruttiva. La torre originaria, completata agli inizi del Quattrocento, è stata oggetto di numerosi interventi nel corso del tempo, fino al significativo restauro realizzato tra il 1925 e il 1927, che ne ha definito l’aspetto attuale, caratterizzato dalla copertura a cuspide e dai pinnacoli sommitali. Un intervento che ha profondamente segnato l’immagine del monumento, consegnando alla città uno degli elementi più riconoscibili del suo patrimonio architettonico.

Il patrimonio A un secolo di distanza, la Contrada di Valdimontone intende riportare l’attenzione su questo straordinario patrimonio, nella consapevolezza che la tutela e la valorizzazione dei luoghi della propria storia rappresentino una responsabilità verso le generazioni future. Il passare del tempo rende infatti sempre più importante promuovere una conoscenza approfondita del monumento, delle sue caratteristiche e delle sue vicende conservative, favorendo una riflessione condivisa sulle prospettive future della struttura.

L’iniziativa nasce proprio dalla volontà di mettere in dialogo memoria storica, competenze scientifiche e sensibilità contradaiola, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio culturale, studiosi ed esperti.

L’incontro sarà aperto dall’ Onorando Priore della Contrada di Valdimontone, Alberto Benocci, e vedrà gli interventi di Gabriella Carpentiero e Donatella Grifo, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, di Fabio Gabbrielli, dell’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, e di Beatrice Pianigiani e Jacopo Bruttini, della Contrada di Valdimontone.

Attraverso i diversi contributi sarà possibile ripercorrere le vicende storiche e architettoniche del campanile, approfondirne le trasformazioni e avviare un confronto sulle opportunità di conservazione e valorizzazione di un monumento che appartiene non soltanto alla storia del Valdimontone, ma all’intera comunità senese.

Per la Contrada, celebrare questo centenario significa soprattutto riaffermare il proprio ruolo nella custodia della memoria e nella salvaguardia dei luoghi che ne definiscono l’identità. La Basilica e il suo campanile sono parte integrante della vita del rione, testimonianze di un rapporto secolare tra la comunità, il territorio e il patrimonio storico e artistico della città.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo, occasione per proseguire il confronto e condividere idee e proposte per il futuro della torre campanaria, con l’auspicio che questo anniversario possa rappresentare non soltanto un momento celebrativo, ma anche un punto di partenza per una rinnovata attenzione verso uno dei luoghi più cari alla Contrada di Valdimontone.