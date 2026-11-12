Monteriggioni e FI.SE.S.: prestiti agevolati per le imprese

Favorire gli investimenti delle imprese e agevolare chi vuole avviare una nuova attività sul territorio. Con questo obiettivo il Comune di Monteriggioni ha sottoscritto una convenzione con la Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. (FI.SE.S.), che prevede finanziamenti a tasso agevolato e un contributo comunale per ridurre il costo degli interessi sui prestiti.

«Abbiamo ritenuto importante mettere a disposizione delle piccole e medie imprese uno strumento che possa agevolare i loro investimenti e facilitarne l’accesso al credito – afferma il Sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini –. Attraverso la convenzione con FI.SE.S. possiamo intervenire direttamente sul costo degli interessi, contribuendo a rendere i finanziamenti più convenienti. La misura è rivolta sia alle attività già presenti a Monteriggioni sia a chi intende avviarne una nuova sul nostro territorio».

«Questa convenzione è frutto del lavoro che FI.SE.S. porta avanti insieme alle amministrazioni locali della provincia di Siena, per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese – afferma il Presidente della Finanziaria Senese di Sviluppo, Massimo Terrosi –. Mettiamo a disposizione uno strumento che può aiutare le attività esistenti a realizzare nuovi investimenti e chi vuole avviare una nuova impresa. Si finanziano anche le esigenze di liquidità. La collaborazione con il Comune permette di rendere i finanziamenti ancora più convenienti, grazie al contributo sugli interessi previsto dall’amministrazione. È un’iniziativa che punta a rispondere alle esigenze delle imprese e a favorire lo sviluppo delle attività economiche locali».

La convenzione è rivolta alle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, sia a quelle già attive sia a quelle di nuova costituzione, purché abbiano o intendano aprire una sede operativa o un’unità locale nel territorio comunale.

I finanziamenti potranno variare da un minimo di 10mila a un massimo di 75mila euro per impresa, arrivando a coprire fino al 100% degli investimenti e delle necessità finanziarie ammissibili, al netto dell’IVA. Il tasso fisso previsto è del 3,50% per le nuove imprese e le nuove unità locali e del 4,50% per quelle già esistenti. A queste condizioni va tolto il contributo del Comune, pari a un punto percentuale in conto interessi, che permetterà di ridurre ulteriormente il costo del finanziamento. La durata potrà arrivare fino a sette anni e sei mesi di preammortamento.

Le risorse potranno essere utilizzate per diversi tipi di intervento: lavori nei locali dell’attività, acquisto di fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature e arredi, oltre a interventi per migliorare l’efficienza energetica. Sarà possibile richiedere il finanziamento anche per esigenze di liquidità legate alla gestione dell’impresa.

Per il 2026 il Comune ha stanziato 10mila euro destinati ai contributi sugli interessi. Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 novembre direttamente a FI.SE.S. e saranno esaminate in ordine cronologico, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La concessione dei finanziamenti sarà subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della Finanziaria, secondo le proprie procedure operative.

Per informazioni e per presentare domanda è possibile rivolgersi alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A., in via Banchi di Sotto 34 a Siena, telefono 0577 48102, e-mail [email protected]. La modulistica e l’avviso pubblico sono disponibili nei rispettivi siti internet del Comune e di Fi.Se.S. spa.