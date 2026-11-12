Maltempo, ancora allerta in Toscana venerdì 13 novembre

Proseguiranno anche nella serata di oggi e nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, gli effetti della perturbazione che sta interessando la Toscana, con precipitazioni ancora diffuse e più consistenti sulle zone settentrionali della regione.

Fino alla mezzanotte di oggi resta rossa l’allerta per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in Lunigiana e nelle zone del Reno e del Serchio-Garfagnana-Lima. Dalla mezzanotte di domani queste aree passeranno al codice arancione.

Il codice arancione interessa inoltre, dalle 17 di oggi e per tutta la giornata di venerdì, le zone del Casentino, Valdarno superiore, area fiorentina, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana e Valtiberina. Resta arancione fino alla fine di venerdì anche nelle aree del Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Serchio-Lucca, Serchio-Costa e Versilia.

L’allerta arancione riguarda anche il rischio idraulico del reticolo principale nelle zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del bacino del Serchio.

Domani sono attese ancora piogge soprattutto al nord: sulle zone settentrionali sono previsti cumulati medi di 40-60 millimetri, con massimi di 80-100 millimetri e valori localmente superiori sui rilievi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.