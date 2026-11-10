Allerta gialla per temporali forti sulla Toscana nord-occidentale



Sulla base delle previsioni meteorologiche e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo sulla Toscana nord-occidentale per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo principale e minore con validità immediata fino alla tarda serata di mercoledì 11 novembre. Dalle 12.00 di mercoledì cresce inoltre la possibilità di temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo principale e minore.

Si anticipa infine che nella giornata di domani, in fase di valutazione della previsione, non può essere escluso un aggravamento e un’estensione delle criticità.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.