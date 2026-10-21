Vento e mareggiate, codice giallo su isole e costa centrale della Toscana

Tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità. Ancora possibili nella giornata di oggi rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro meridionali. Forti venti di libeccio-ponente, con raffiche fino a 80-100 km/h, sono invece previsti su arcipelago e costa livornese.

Alla luce di questa situazione, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un‘allerta gialla per vento forte e mareggiate che interesserà fino alle 8 di domani, giovedì 22 ottobre, le isole e le zone costiere centrali.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.