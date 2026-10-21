UNISI, inaugurato SIMULAB: il nuovo centro di simulazione medica avanzata

È stato inaugurato mercoledì 21 ottobre 2026, al Polo didattico “Le Scotte”, il nuovo Centro di simulazione medica avanzata dell’Università di Siena, ribattezzato SIMULAB, l’infrastruttura che mette a disposizione delle studentesse e degli studenti e di tutto il personale sanitario della Scuola di Medicina e Scienze della Salute una tecnologia di ultima generazione ideata per elevare gli standard della formazione didattica e clinica.

All’inaugurazione sono intervenuti il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, il Direttore Generale dell’AOU Senese, Antonio Barretta, la Direttrice Generale dell’Ateneo senese, Beatrice Sassi, la Presidentessa della Scuola di Medicina e Scienze della Salute di Unisi, Paola Piomboni, e il Sales Manager di Accurate srl – Gruppo Digit’Ed, Andrea Boccia.

Il cuore pulsante del SIMULAB è la sala immersiva, un ambiente avanzato di simulazione che consente di ricreare scenari clinici realistici attraverso proiezioni panoramiche, contenuti interattivi e stimoli multisensoriali. Grazie all’integrazione di immagini, suoni ed effetti ambientali, la sala offre un’esperienza formativa altamente coinvolgente, permettendo l’addestramento del personale sanitario in contesti ospedalieri, emergenziali ed extraospedalieri in totale sicurezza.

A supporto della sala immersiva, la sala regia coordina la registrazione, il monitoraggio e la riproduzione degli scenari formativi. Il sistema permette la gestione in tempo reale delle attività e l’analisi dettagliata delle esercitazioni. Una sala debriefing è inoltre a disposizione per la discussione delle criticità e la valutazione delle performance a seguito delle attività simulate nella sala immersiva, elementi fondamentali per l’apprendimento e il miglioramento delle competenze cliniche.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, entrambe le sale sono state realizzate da Accurate, società leader nella formazione sanitaria avanzata, specializzata in soluzioni all’avanguardia nel campo della simulazione medica, che per l’inaugurazione del Centro ha anche fornito un simulatore avanzato di paziente adulto, “HAL S5301”, che in questo ambito è il robot interdisciplinare più avanzato al mondo. Dal pronto soccorso alla terapia intensiva, passando per la formazione medica, è progettato per raggiungere gli obiettivi educativi assottigliando il confine tra simulazione e realtà.

“L’Azienda ospedaliero universitaria senese – ha commentato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – si dota di una nuova eccellenza in grado di qualificare ulteriormente le prestazioni sanitarie che è in grado di fornire. Stavolta lo fa con un innovativo e avveniristico laboratorio immersivo che svolgerà una fondamentale funzione com’è quella di formare i giovani medici, permettendo loro di fare esperienza utilizzando un ambiente scientificamente predisposto ad assolvere questo cruciale scopo. È un ausilio importante che mancava all’Ateneo, all’Azienda e al personale sanitario. Che, ne sono scuro, saprà utilizzarlo al meglio e metterne a frutto le straordinarie potenzialità”.

“L’inaugurazione del SIMULAB – ha dichiarato il Rettore Roberto Di Pietra – rappresenta un traguardo di grande importanza per l’Università di Siena e per la Scuola di Medicina e Scienze della Salute, trattandosi di un’infrastruttura tecnologica di ultima generazione, ideata per innalzare gli standard della formazione didattica e clinica. Le sale a disposizione permetteranno a studentesse, studenti e personale sanitario di addestrarsi in scenari altamente realistici, costituendo un valore aggiunto fondamentale per il perfezionamento delle rispettive competenze professionali”.

“L’integrazione del SIMULAB nell’offerta formativa della Scuola di Medicina – ha affermato la professoressa Paola Piomboni, Presidentessa della Scuola di Medicina e Scienze della Salute – segna una svolta fondamentale nei percorsi di apprendimento. La simulazione ad alta fedeltà offre a studentesse, studenti e specializzandi un’opportunità straordinaria: sperimentare la complessità della medicina reale, imparare a gestire la pressione e, soprattutto, apprendere dall’errore in un ambiente protetto e privo di rischi per il paziente. Il nostro obiettivo è formare professionisti della salute non solo preparati sulle procedure, ma capaci di fare squadra e di comunicare nei momenti critici”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del SIMULAB dell’Università di Siena, un progetto che rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione della formazione medica e sanitaria – ha concluso l’Amministratore Delegato di Accurate, società del Gruppo Digit’Ed, Patrizia Angelotti – La simulazione avanzata consente di avvicinare sempre di più l’esperienza formativa alla pratica clinica, offrendo ai futuri professionisti della salute l’opportunità di sviluppare competenze tecniche, capacità decisionali e di gestione delle situazioni critiche in un ambiente sicuro e altamente realistico. Come Accurate, crediamo che investire in tecnologie innovative e nella qualità della formazione significhi investire direttamente nella sicurezza dei pazienti e nel miglioramento della qualità delle cure. La collaborazione con l’Università di Siena testimonia il valore della sinergia tra mondo accademico e imprese per costruire una sanità sempre più preparata, efficiente e sicura”.