Migliorare gli esiti di salute dei pazienti e governare l’innovazione per garantire la tenuta del servizio sanitario. È questo il filo conduttore che lega i lavori di ricerca e innovazione organizzativa del Dipartimento Politiche del Farmaco dell’Asl Toscana sud est, presentati al XLVII Congresso nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO), che si è appena concluso a Roma. Non un semplice contenimento della spesa, ma un modello di efficientamento delle risorse capace di mettere le terapie più avanzate ed efficaci a disposizione di chi ne ha realmente bisogno. Tutti gli studi nascono dall’attività quotidiana nelle strutture aziendali e affrontano snodi cruciali dell’assistenza farmaceutica:

l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci innovativi ad alto impatto assistenziale per i pazienti diabetici;

l’ottimizzazione dei percorsi terapeutici per i pazienti oncologici con tumore alla prostata;

la presa in carico multidisciplinare per chi è in ossigenoterapia a domicilio;

un impiego più mirato e razionale dei plasmaderivati;

un modello integrato per monitorare e rendere uniformi le prestazioni della farmacia dei servizi sul territorio.

Lo studio sulla chirurgia della cataratta — realizzato nell’area grossetana e firmato dal dottor Gianluca Lacerenza, direttore UOC Farmaceutica Ospedaliera Area Provinciale Grossetana, dalla dottoressa Elisa Petrucci, responsabile della UOSD Flussi, metodi e controlli, dalla dottoressa Ilaria Motolese, oftalmologa, dal dottor Angelo Balestrazzi, direttore UOC di Oculistica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto e dalla dottoressa Barbara Meini, direttrice del Dipartimento Politiche del Farmaco dell’Asl Toscana sud est — dimostra concretamente l’efficacia di questo approccio multiprofessionale. Farmacisti ospedalieri e medici oculisti hanno infatti definito insieme criteri clinici rigorosi per individuare i pazienti a cui destinare le lenti intraoculari di ultima generazione. Grazie a questa selezione mirata, i pazienti ad alto rischio — come gli under 60 o le persone con diabete — hanno ottenuto il massimo beneficio visivo, riducendo di oltre il 50% la necessità di successivi interventi laser. L’ottimizzazione del percorso ha inoltre generato una contrazione immediata del 10,3% dei costi di acquisto (al netto delle spese), liberando risorse da reinvestire nell’innovazione.

“Oggi il farmacista del Servizio Sanitario Nazionale è chiamato a compiere un salto evolutivo verso la figura del cosiddetto ‘farmacista clinico aumentato’: un professionista capace di governare l’innovazione tecnologica e terapeutica non solo in ospedale, ma soprattutto sul territorio, dove si gioca la quotidianità del paziente cronico e fragile — sottolinea la dottoressa Barbara Meini —. Portare a Roma l’esperienza della nostra Azienda significa dimostrare che la digitalizzazione, la teleassistenza e la sinergia con i clinici non sono concetti astratti, ma leve concrete per garantire l’accesso alle cure più avanzate, la sicurezza dei pazienti e la sostenibilità del sistema nel lungo periodo. Questi risultati confermano la validità della strada intrapresa dal Dipartimento: l’appropriatezza e l’uso responsabile delle risorse sono gli strumenti indispensabili per continuare a offrire cure di alta qualità e tecnologicamente avanzate ai cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena”.