In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Sala delle Lupe ha ospitato mercoledì 18 novembre il convegno dal titolo La violenza di genere e le sfide della prevenzione: dalla Convenzione di Istanbul alle realtà del nostro territorio. L’iniziativa è stata organizzata dal Soroptimist International d’Italia Club Siena, in collaborazione con il Comune, e si inserisce nel progetto internazionale Orange the World, i sedici giorni di attivismo che dal 25 novembre culminano il 10 dicembre, Giornata dei diritti umani.

Proprio il 25 novembre, i principali monumenti e palazzi pubblici si illumineranno di arancione: un gesto simbolico e di grande impatto visivo per tenere accesi i riflettori su un’emergenza che resta al centro del dibattito pubblico. Quest’anno la campagna Soroptimist Read the Signs, pone l’accento sulla prevenzione, considerata l’unico strumento efficace per intervenire prima che si consumi il reato, individuando una serie di segnali d’allarme utili a riconoscere per tempo le relazioni tossiche e pericolose.

Ad aprire i lavori sono state Alessandra Naldini, presidente del club senese, e Micaela Papi, assessora alle Pari opportunità del Comune di Siena. Al tavolo dei relatori si sono poi confrontate diverse figure professionali impegnate in prima linea: le avvocate del foro di Siena Beatrice Borghi e Daniela Del Lungo, il sostituto procuratore della Repubblica di Siena Valentina Magnini e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi, Giovanni Forte.

L’obiettivo dell’incontro è stato verificare quanto dei principi sanciti a livello internazionale si traduca oggi in azioni concrete sul territorio senese. Al centro del confronto la Convenzione di Istanbul — il primo trattato vincolante entrato in vigore nel 2014 che qualifica la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani — e i suoi quattro pilastri: protezione delle vittime, perseguimento dei colpevoli, prevenzione — attraverso il superamento degli stereotipi di genere, l’educazione al rispetto e il recupero degli autori di violenza — e politiche integrate.

L’incontro senese ha incarnato proprio quest’ultima direttrice, mettendo in rete istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e società civile con uno scopo concreto: fare il punto sull’effettiva applicazione della Convenzione e verificare lo stato degli interventi in ambito locale. In questa prospettiva, di particolare rilievo, come riferito dal comandante Giovanni Forte, si sono rivelate le Stanze tutte per sé create dal Soroptimist nelle caserme di Siena, Poggibonsi e Chianciano Terme.