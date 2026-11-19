Pienza dedica il prossimo fine settimana ai bambini e alle famiglie con un programma di iniziative che intreccia cultura, educazione e attenzione all’ambiente. Si comincia con la Settimana Nazionale Nati per Leggere 2026, alla quale aderisce la Biblioteca Comunale “Ernesto Balducci” con due appuntamenti.

Sabato 21 novembre, alle ore 16, la Biblioteca ospiterà invece “Andiamo Diritti Alle Storie! Leggimi perché così stiamo insieme”, un angolo di lettura dedicato ai più piccoli e ai loro genitori, a cura di Elicona Servizi Culturali. Due occasioni per avvicinare i bambini al mondo dei libri e valorizzare la lettura condivisa come momento di crescita e relazione.

Domenica 22 novembre sarà invece la volta della 17ª Giornata Nazionale dell’Albero, con un’iniziativa che unisce attenzione all’ambiente, memoria e legame con il territorio. Alle ore 15.30, presso il parcheggio di via degli Archi, saranno messe a dimora sei giovani querce, donate dal vivaio Margheriti e dedicate ai bambini e alle bambine nati nel 2025. Nel corso dello stesso appuntamento verranno inoltre piantati tredici mandorli in omaggio ai nati nel 2013, in sostituzione di quelli precedentemente collocati nell’area di Santa Caterina e rimossi in seguito ai lavori di consolidamento. Un gesto simbolico che vuole rappresentare un’occasione per coinvolgere le nuove generazioni e trasmettere loro il valore della cura dell’ambiente e della tutela del territorio e che vuole lasciare un segno che crescerà nel tempo insieme ai bambini cui è dedicato.

Sempre domenica 22 novembre, alle ore 16.30, subito dopo la Giornata dell’Albero, l’Ufficio Turistico di via degli Archi ospiterà “Piccoli Interpreti d’Arte”, un laboratorio ludico-creativo pensato appositamente per i più piccoli. Dopo le iniziative di scoperta del patrimonio culturale rivolte agli adulti, l’esperienza prosegue con un’attività dedicata ai bambini, invitati ad avvicinarsi all’arte attraverso il gioco e la creatività. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Musei Senesi, il Comune della Città di Pienza e la Pro Loco Pienza. Un ulteriore appuntamento che arricchisce il programma del fine settimana, confermando la volontà di rendere il patrimonio culturale della città accessibile anche ai più giovani e di coinvolgerli, attraverso esperienze partecipative, nella conoscenza e nella valorizzazione della propria comunità.

Iniziative che vogliono trasmettere agli adulti di domani l’importanza della cultura e della tutela del patrimonio artistico e naturale, il modo migliore di celebrare il trentennale dell’iscrizione del Centro Storico di Pienza nelle liste del Patrimonio Mondiale UNESCO.