Siena, torna “Lo Svuota cantine”: mercatino del riuso il 14 novembre

Cantina e casa piene di oggetti che non usate più, ma che ad altri possono essere utili? Quale migliore occasione se non quella di partecipare all’iniziativa di Officina Solidale denominata “ Lo Svuota cantine” un evento in programma per sabato 14 novembre dalle 10 alle 18 nella piazza coperta antistante la sede dell’associazione, in via Bernardo Tolomei 7, a Siena. Una giornata dunque all’insegna del riuso e della condivisione. Un mercatino dove vengono messi in vendita, da chi ha prenotato lo spazio, oggetti (non derivanti da attività artigianali o commerciali) che non servono più, ma che possono interessare ad altri.

I partecipanti possono scambiare e/o cedere su piccolo compenso simbolico a offerta libera i propri oggetti usati (sono esclusi gli oggetti ingombranti ad es. divani, poltrone, grandi elettrodomestici e abiti). Inoltre dalle 15,30 alle 17 durante lo Svuotacantine si terrà anche il Laboratorio di “Kokedama” per apprendere un’antica tecnica di coltivazione giapponese. Laboratorio aperto a tutte le età, adulti e bambini. Iscrizioni chiamando Elisa al numero 347 3387194. Non mancherà l’aspetto gastronomico con il negozio di MondoMangione dove sarà possibile pranzare e fare merenda.