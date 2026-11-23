Un nuovo strumento digitale per promuovere Siena come destinazione di investimenti, valorizzare le potenzialità economiche e produttive del territorio e favorire l’insediamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. È stato presentato oggi, lunedì 23 novembre, il portale “Invest in Siena” (www.investinsiena.it), la piattaforma istituzionale realizzata dal Comune di Siena per mettere a disposizione di imprese, investitori e operatori economici informazioni, dati e strumenti utili a conoscere le opportunità offerte dalla città.

Il progetto, illustrato durante una conferenza stampa nella sala stampa “Paolo Maccherini” di palazzo Berlinghieri a Siena, alla presenza dell’assessore ai servizi informatici e allo sviluppo digitale del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, e del dirigente della direzione Commercio e statistica del Comune di Siena, Guido Collodel, nasce dalla volontà dell’amministrazione di rafforzare l’attrattività del territorio, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti e creando un punto di riferimento facilmente accessibile per chi intende avviare, sviluppare o ampliare un’attività economica a Siena.

Il portale si articola in diverse sezioni tematiche, attraverso le quali è possibile approfondire i principali fattori di competitività della città. Dalla qualità della vita alla sicurezza, dal turismo alla cultura, fino all’economia, alle infrastrutture e ai servizi, la piattaforma restituisce un quadro delle caratteristiche e delle potenzialità del territorio senese, mettendo in evidenza gli elementi che possono orientare le scelte di investimento. Particolare attenzione è dedicata alla disponibilità di dati e informazioni territoriali: la sezione “Dati del territorio” raccoglie indicatori economici, informazioni sulle attività produttive, mappe e strumenti del Sistema informativo territoriale (Sit) comunale, offrendo agli operatori la possibilità di approfondire le caratteristiche del contesto locale. Attraverso la sezione “Servizi”, inoltre, gli utenti possono accedere agli strumenti amministrativi utili per l’avvio e la gestione delle attività, tra cui lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), lo Sportello unico per l’edilizia (Sue) e le informazioni relative alle agevolazioni per le attività economiche del centro storico.

Le dichiarazioni. “Siena – ha sottolineato l’assessore Giuseppe Giordano – dispone di un patrimonio straordinario, fatto di conoscenze, competenze, ricerca, innovazione e qualità della vita, che rappresenta una base solida sulla quale costruire nuove prospettive di sviluppo. Il nostro obiettivo è mettere questi punti di forza a sistema, offrendo a chi desidera investire sul territorio uno strumento chiaro, accessibile e ricco di informazioni. Con ‘Invest in Siena’ vogliamo compiere un passo concreto verso un tessuto urbano sempre più capace di attrarre investimenti, creare opportunità e valorizzare le proprie eccellenze. Non si tratta soltanto di promuovere la città, ma di creare le condizioni affinché nuove iniziative imprenditoriali possano trovare a Siena un contesto favorevole nel quale nascere e crescere. L’obiettivo è inoltre quello di coinvolgere nel tempo gli operatori del territorio, non solo dunque fornitori di servizi istituzionali (Suap, Sue, Camera di Commercio, ecc.) ma anche privati, (organizzazioni, associazioni e professionisti) che possano supportare gli insediamenti con servizi giuridici, consulenziali, di mediazione e altro”.

“Con ‘Invest in Siena’ – ha spiegato il dirigente Guido Collodel – abbiamo colto l’occasione per far crescere le competenze informatiche del personale comunale che ha ideato e realizzato concretamente il progetto; in particolare, è stato installato e configurato nelle macchine dell’ente un agente di AI per la ricerca e l’aggiornamento dei contenuti. L’agente garantisce controllo dei dati e conformità alle politiche di sicurezza informatica operando autonomamente sul web per individuare dati e informazioni statistiche, economiche, turistiche, culturali, infrastrutturali e sulle caratteristiche di Siena, con ricerche settimanali. Il sistema utilizza ‘skill’ configurabili che definiscono cosa e dove cercare e come elaborare i risultati. Il sito è stato poi realizzato con la collaborazione di Ldp Gis Progetti e finanziato con risorse Pnrr grazie alle economie generate dai finanziamenti erogati con la formula del lump sum”.

Tra gli elementi valorizzati dalla piattaforma figurano anche il ruolo delle università, il patrimonio culturale e turistico e la presenza di un sistema di ricerca e innovazione di rilievo nazionale, con particolare riferimento al settore delle scienze della vita e delle biotecnologie. Un insieme di competenze ed eccellenze che contribuisce a rendere Siena un territorio attrattivo, capace di coniugare tradizione e innovazione, identità storica e prospettive economiche.

Il nuovo portale si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale volta a sostenere lo sviluppo economico, favorire il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo e rafforzare il posizionamento di Siena come luogo nel quale investire, lavorare e fare impresa. “Invest in Siena” è consultabile all’indirizzo www.investinsiena.it.