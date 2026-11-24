Mantenere alta l’attenzione sull’educazione e la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Con questo obiettivo torna l’evento organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese intitolato “Prendersi cura di chi cura”, seminario accreditato per tutte le professioni sanitarie, che si terrà giovedì 26 novembre a partire dalle ore 14.30 nell’Aula Magna del Centro Didattico dell’Aou Senese. Dopo i saluti istituzionali, il Questore di Siena Ugo Angeloni si soffermerà sul ruolo della Questura in un approccio integrato ed istituzionale del fenomeno, mentre Nicoletta Silipo, Avvocata Responsabile dell’Ufficio legale dell’Aou Senese, si soffermerà sui profili interpretativi ed applicativi dell’articolo 583 quater del Codice Penale. Il professor Markus Krienke, ordinario di Filosofia moderna ed etica sociale della Facoltà di Teologia dell’Università di Lugano, terrà un intervento dal titolo “La cura ferita. Vulnerabilità, riconoscimento e responsabilità etiche di fronte al ritorno della violenza”, mentre chiuderanno l’evento gli interventi per l’Aou Senese della psichiatra Claudia Libri e del direttore del Pronto Soccorso Giovanni Bova, con “Storie di cura, storie di vita: prospettive a confronto”. La responsabile scientifica del seminario è la dottoressa Veronica Maffei, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Aou Senese: «Sebbene il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario non rappresenti un’emergenza all’interno della nostra realtà ospedaliera, sono sempre molto importanti i momenti di condivisione, riflessione e aggiornamento su un tema così particolarmente sensibile. All’Aou Senese nel corso degli ultimi anni il dato delle aggressioni, che sono di tipo verbale nella quasi totalità dei casi, non è stato caratterizzato da aumenti significativi grazie alle iniziative che abbiamo messo in campo in tema di prevenzione e alla collaborazione con le varie figure professionali che lavorano in ospedale. È importante ricordare come dal 2020 ad oggi sia molto cresciuta la sensibilità del personale nel far emergere questo tipo di episodi, comportamento che ci ha permesso di avere una percezione più reale del fenomeno e di conseguenza di aumentare la prevenzione».