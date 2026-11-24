Due progetti europei per rendere Siena una città sempre più verde, sostenibile e attenta al benessere dei cittadini. La Giunta comunale, nella riunione che si è svolta oggi, martedì 24 novembre, su proposta dell’assessore all’ambiente, al verde, alla transizione ecologica e alle politiche per la sostenibilità, Barbara Magi, ha approvato la partecipazione a due bandi del programma europeo Interreg Euro-Med 2021-2027, attraverso i progetti “Restore Med” e “Vitalheritage”, dedicati rispettivamente alla rigenerazione ambientale e alla realizzazione di spazi urbani più sostenibili, accessibili e inclusivi.

Il primo progetto, “Restore Med”, si inserisce nell’ambito del bando dedicato al ripristino degli ecosistemi e punta a recuperare aree verdi degradate, restituendole alla città attraverso interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione della biodiversità. Per lo studio pilota è stata individuata un’area di circa 8mila metri quadrati nella zona dell’Acquacalda, dove, in caso di finanziamento, potranno essere realizzati interventi di riqualificazione ambientale, con la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni, il miglioramento della vegetazione esistente e la creazione di habitat favorevoli agli insetti impollinatori e alla fauna locale. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Anci Toscana, prevede inoltre interventi per migliorare la capacità dell’area di adattarsi ai cambiamenti climatici, attraverso soluzioni naturali per la gestione delle acque meteoriche e il contrasto agli effetti delle temperature elevate. Il progetto pilota prevede un investimento indicativo di circa 80mila euro, interamente finanziabile attraverso il programma europeo, senza necessità di cofinanziamento da parte del Comune.

Il secondo progetto, “Vitalheritage”, riguarda invece la promozione della salute e del benessere attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e dei camminamenti urbani. In questo caso, il Comune di Siena parteciperà in qualità di capofila di un partenariato internazionale, che coinvolge università, enti e soggetti specializzati di diversi Paesi europei, tra cui Croazia, Cipro, Slovenia e Grecia. L’area individuata per la sperimentazione è il camminamento Calamandrei, nel quartiere di San Miniato, dove potranno essere introdotte soluzioni innovative per rendere gli spazi verdi più accessibili, confortevoli e fruibili, con particolare attenzione alle persone anziane, ai cittadini con disabilità e alle categorie più vulnerabili. Il progetto punta a contrastare gli effetti delle ondate di calore, favorire l’attività fisica e la socializzazione e migliorare complessivamente la qualità della vita.

“La partecipazione a questi due bandi – dichiara l’assessore Magi – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità ambientale che il Comune di Siena ha già ampiamente avviato. Con ‘Restore Med’ vogliamo dare ulteriore continuità a questo lavoro, intervenendo nel quartiere dell’Acquacalda per recuperare un’area verde e rafforzarne il valore ecologico, mentre con ‘Vitalheritage’ intendiamo sviluppare un’altra dimensione della nostra strategia ambientale: quella che lega la qualità degli spazi pubblici alla salute, all’accessibilità e al benessere delle persone. Sono progetti diversi, ma strettamente collegati da un unico obiettivo: trasformare gli investimenti nella sostenibilità in miglioramenti concreti della qualità della vita dei cittadini, attraverso una programmazione coerente e capace di cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti europei. La partecipazione a questi programmi rappresenta inoltre un’importante occasione per rafforzare le collaborazioni internazionali e portare a Siena nuove risorse, competenze e soluzioni innovative”.

Con l’approvazione delle due delibere, l’amministrazione comunale conferma dunque la volontà di partecipare attivamente ai programmi di cooperazione europea, individuando nella sostenibilità ambientale, nella valorizzazione del verde pubblico e nel miglioramento della qualità della vita alcune delle principali direttrici di sviluppo della città. La realizzazione degli interventi resta subordinata all’approvazione delle rispettive candidature e all’ottenimento dei finanziamenti europei.