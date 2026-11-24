Come possono i siti UNESCO diventare luoghi sempre più accessibili, capaci di coinvolgere le comunità e di promuovere un turismo consapevole e sostenibile? E quale ruolo possono svolgere i Visitor Centre nel costruire un nuovo rapporto tra patrimonio culturale, territori e visitatori? Sono le domande al centro del convegno “Visitor Centre per il Patrimonio Mondiale in Toscana. Una prospettiva da Pienza“, in programma lunedì 30 novembre a Pienza, in occasione del trentesimo anniversario dell’iscrizione del Centro Storico della città nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Promosso da Regione Toscana, UNESCO – Ufficio Regionale per la Scienza e la Cultura in Europa e Fondazione Musei Senesi, l’appuntamento si inserisce nel progetto VIVO (Visit, Interpret, Value, Open) e prosegue il percorso di confronto e approfondimento avviato lo scorso marzo a Firenze, con l’obiettivo di sviluppare una strategia condivisa per i Visitor Centre dei siti UNESCO toscani. Un lavoro che mette in dialogo esperienze internazionali e realtà locali, interrogandosi su come questi spazi possano andare oltre la tradizionale funzione di accoglienza e informazione, per diventare strumenti di interpretazione del patrimonio, partecipazione e valorizzazione delle identità territoriali.

La ricorrenza dei trent’anni del riconoscimento UNESCO di Pienza offre così l’occasione per guardare al patrimonio mondiale non soltanto come a un’eredità da conservare, ma come a una risorsa viva, da rendere sempre più comprensibile, accessibile e condivisa. In questa prospettiva, la giornata affiancherà al convegno pubblico della mattina un momento di lavoro operativo tra i responsabili dei siti UNESCO della Toscana, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i territori.

Il programma del 30 novembre: dal convegno al tavolo tecnico regionale

La giornata si aprirà alle 10, presso la Sala Convegni Rino Massai del Conservatorio San Carlo Borromeo, con i saluti istituzionali e una prima sessione dedicata al rapporto tra architettura e patrimonio mondiale. Interverranno Adele Cesi, architetta e focal point nazionale per la Convenzione del Patrimonio Mondiale presso il Ministero della Cultura, e Filippo Lambertucci, architetto dell’Università La Sapienza di Roma.

Dalle 11 il confronto si concentrerà sul turismo sostenibile e sull’interpretazione del patrimonio materiale e immateriale, attraverso esperienze e prospettive internazionali. Interverranno Matteo Rosati, dell’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa; Simona von Eyb, direttrice del World Heritage Office di Bamberg; Vanessa Vaio, di Interpret Europe, e Peter Debrine, Senior Project Officer UNESCO per il Patrimonio Mondiale. A moderare la sessione sarà Carolina Taddei di Fondazione Musei Senesi.

Nel pomeriggio il confronto assumerà una dimensione più operativa. A partire dalle 14.30 si terrà infatti un tavolo tecnico regionale, coordinato da Regione Toscana e UNESCO, che riunirà amministratori e site manager dei siti UNESCO toscani. Un’occasione di dialogo diretto tra i soggetti impegnati nella gestione del patrimonio mondiale, per condividere esperienze, esigenze e prospettive di lavoro comuni.

Accanto al tavolo tecnico, un’opportunità formativa gratuita sarà dedicata alle guide turistiche. Il corso, a cura di Vanessa Vaio di Interpret Europe, prenderà il via nel pomeriggio del 30 novembre e proseguirà martedì 1 dicembre, dalle 10 alle 12.30, con attività pratiche dedicate alle metodologie di interpretazione del patrimonio e alla costruzione di esperienze di visita capaci di valorizzare i territori in modo consapevole e sostenibile.

La partecipazione al corso è gratuita, con iscrizione tramite [email protected].

Da Firenze a Pienza: il percorso del progetto VIVO

L’appuntamento di Pienza prosegue il percorso avviato il 27 marzo scorso a Firenze con il convegno “Il ruolo dei Visitor Centre nei siti UNESCO. Una strategia comune per la Toscana”, primo momento di confronto tra esperienze nazionali e internazionali e di riflessione sulle prospettive di sviluppo dei centri visitatori nei siti UNESCO toscani. Gli interventi del convegno fiorentino sono ora disponibili sul canale YouTube di Fondazione Musei Senesi, come occasione di approfondimento e introduzione ai temi del nuovo appuntamento.

Informazioni utili

Il convegno si svolgerà lunedì 30 novembre presso la Sala Convegni Rino Massai – Conservatorio San Carlo Borromeo, Biblioteca Comunale di Pienza, con inizio alle 10. La sessione mattutina è aperta al pubblico. Nel pomeriggio sono in programma il tavolo tecnico regionale dedicato ai site manager e il corso gratuito per guide turistiche, che proseguirà martedì 1 dicembre.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected].

Programma completo su www.museisenesi.org