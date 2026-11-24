Ci siamo quasi. In attesa del Natale, stiamo arrivando al momento clou in cui luminarie e albero saranno accesi per la luce dedicata al mese di dicembre. Insieme, in questo tempo autunnale, tante iniziative a Castellina in Chianti.

Sabato 28 novembre alle 17.30 torna “VivoinChianti” alla Biblioteca comunale Otello Terzani con “Dalla donazione all’inventario. Il fondo Lecchini Giovannoni della Piazza”. L’incontro presenta il progetto sviluppato nell’ambito di VivoInChianti grazie al contributo del Gruppo Archeologico Salingolpe ODV. Il 6 luglio 2026 Giovanni Lecchini Giovannoni, erede della famiglia, infatti ha donato all’associazione l’intero archivio. Il Gruppo ne ha assunto la custodia e ha curato il riordino e l’inventariazione, conservando, dove riconoscibili, l’ordine storico delle carte e i legami fra documenti, immagini e oggetti. Il fondo copre principalmente il periodo 1819–1969 e comprende 15.407 unità, materiali e oggetti, articolati in sette serie. Conservata c’è anche una lettera manoscritta di Gabriele d’Annunzio e una cartolina con l’autografo di Pietro Mascagni. Il 28 novembre sarà illustrato come si è arrivati all’inventario e come usarlo per ritrovare un documento e collegarlo alle altre fonti.

E arriviamo a domenica 29 novembre. L’associazione di cultura teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni, nella Sala del Capitano, alle 17, presenterà “Percorsi danteschi: le figure femminili nella Commedia” con l’introduzione letteraria di Francesco Ricci, la voce di Matteo Marsan e le musiche di Giacomo Rossi. Poi, il momento dell’attesa è finito: domenica 29 novembre, alle 18.30, tradizionale accensione dell’albero in piazza della Chiesa.

“L’albero che vede accese tutte le sue lampadine l’avvio un ulteriore percorso di iniziative e momenti per stare assieme e vivere l’atmosfera che ci accompagna al Natale – fa notare Chiara Polvani, assessore alla Cultura del Comune di Castellina in Chianti – Qui, con il freddo che inizia a sferzare il viso, le giornate corte, la gioia di un caminetto accesso l’emozione del Natale si vive pienamente e nel suo significato più profondo. Come al solito – ma non basta mai – dico grazie a tutte le associazioni sul territorio che lavorano con il Comune. Senza di loro non riusciremmo mai a fare questa programmazione”.