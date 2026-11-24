L’accensione delle luminarie nel centro storico di Siena e degli alberi di Natale nelle periferie, l’apertura della grande mostra dedicata a Santa Caterina da Siena, Luca Zingaretti protagonista al Teatro dei Rinnovati, il via alla rassegna teatrale per bambini e famiglie “Cercasogni”, i mercatini natalizi e il mercato straordinario nell’area della Fortezza Medicea. Sarà un fine settimana all’insegna della cultura, dello spettacolo e della tradizione quello di sabato 28 e domenica 29 novembre, che segnerà l’avvio ufficiale dell’edizione 2026/2027 di “Siena Incanta – Il Natale si accende”, il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Siena che, fino a domenica 10 gennaio, accompagnerà cittadini e visitatori durante le festività natalizie. Una proposta che trova nello straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico senese il suo principale punto di forza, coniugando eventi culturali di respiro internazionale, occasioni di intrattenimento e valorizzazione del tessuto commerciale cittadino.

L’accensione delle luminarie. Sabato 28 novembre, alle ore 17, Siena si vestirà a festa con l’accensione delle installazioni luminose nel centro storico e degli alberi di Natale nelle periferie. Torna, dopo il debutto dello scorso anno in occasione del trentesimo anniversario del riconoscimento Unesco, il progetto di scenografia urbana appositamente studiato per esaltare le peculiarità architettoniche della città. Non semplici decorazioni natalizie, ma vere e proprie sculture luminose, inserite in un disegno unitario capace di valorizzare l’identità medievale e gotica di Siena. Lungo la Y storica, da via Montanini e Banchi di Sopra fino a via di Città, via del Capitano, Banchi di Sotto e via Pantaneto, si alterneranno sfere luminose e riflettenti, pensate per creare suggestivi effetti scenografici sia durante il giorno sia nelle ore serali. Particolare attenzione sarà riservata alle Logge della Mercanzia e alle Logge del Papa, che ospiteranno grandi installazioni sferiche, mentre numerose altre vie e piazze del centro storico saranno impreziosite da cascate di luce e cornici luminose sospese. Confermata anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’impiego della tecnologia Led a basso consumo energetico, e al coinvolgimento dei quartieri e delle periferie, affinché l’atmosfera natalizia possa essere vissuta in tutta la città.

Luca Zingaretti ai Rinnovati. Ad arricchire il primo fine settimana di “Siena Incanta” sarà uno degli appuntamenti di maggior richiamo della stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena, affidata alla direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Luca Zingaretti sarà protagonista al Teatro dei Rinnovati con “Marco Polo e le città invisibili”, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro letterario di Italo Calvino, inserito nel cartellone Sipario Rosso. Dopo la prima replica di venerdì 27 novembre, alle ore 21, lo spettacolo sarà in scena sabato 28 novembre, alle ore 21, e domenica 29 novembre, alle ore 17. Sul palco, insieme a Zingaretti, Gianluigi Fogacci, Massimo Reale, Arianna Primavera e Camilla Diana, per la regia e le scene di Giuseppe Dipasquale, con adattamento e drammaturgia di Edoardo Erba, costumi di Stefania Cempini e musiche di Germano Mazzocchetti. Una rilettura teatrale dell’universo immaginifico di Calvino, che attraverso il confronto tra Marco Polo e Kublai Khan affronta alcune delle grandi questioni della contemporaneità, dalla crisi ambientale alla trasformazione delle relazioni umane nell’era digitale. Una produzione di Marche Teatro, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini. Sabato 28 novembre, alle ore 18.30, nel foyer del Teatro dei Rinnovati, è inoltre in programma l’incontro con il pubblico, occasione per approfondire i temi dello spettacolo e il percorso artistico della produzione.

La grande mostra dedicata a Santa Caterina. Sabato 28 novembre, alle ore 10, aprirà al pubblico al Santa Maria della Scala la mostra “Santa Caterina da Siena, estasi e ardore”, promossa dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala in collaborazione con il Comune di Siena e con gli altri enti promotori e sostenitori. Curata da Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Michele Maccherini, l’esposizione, visitabile fino al 30 marzo 2027, approfondisce la fortuna figurativa della Santa tra età post-tridentina e Seicento. Attraverso dipinti, sculture, stampe e libri, arricchiti da importanti prestiti provenienti da musei nazionali e internazionali, il percorso espositivo racconta l’evoluzione dell’immagine di Caterina nel tempo, instaurando un dialogo con i luoghi della città legati alla sua memoria. Un appuntamento di particolare rilievo scientifico e culturale, che costituisce uno dei punti di riferimento dell’offerta espositiva di “Siena Incanta”, insieme alla mostra dedicata ad Alessandro Franchi, già visitabile al Museo Civico e ai Magazzini del Sale, e alla retrospettiva dedicata a Julian Lennon, che aprirà al pubblico il 4 dicembre al Santa Maria della Scala. L’inaugurazione istituzionale della mostra su Santa Caterina è in programma venerdì 27 novembre alle ore 17.

Al via “Cercasogni”. Il primo fine settimana natalizio segnerà anche il debutto della nuova edizione di “Cercasogni”, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie promossa dal Comune di Siena, a cura di Straligut Teatro e in collaborazione con i Teatri di Siena. Sabato 28 novembre, al Teatro dei Rozzi, con un doppio appuntamento alle ore 16 e alle ore 18, andrà in scena “Nuova Barberia Carloni”, di Mario Gumina e Teatro Necessario, con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, per la regia di Mario Gumina. Tra comicità, musica e abilità circensi, nella produzione di Teatro Necessario tre improbabili barbieri trasporteranno il pubblico nell’atmosfera delle barberie di una volta, dando vita a uno spettacolo capace di coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età. Sarà il primo di dieci appuntamenti che accompagneranno i più piccoli alla scoperta del linguaggio teatrale fino al prossimo mese di marzo.

I mercatini di Natale e il mercato straordinario. Da domenica 29 novembre prenderanno il via anche i tradizionali mercatini di Natale, distribuiti tra piazza Matteotti, piazza Gramsci e viale XXV Aprile, aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, fino al 6 gennaio 2027. Sempre domenica 29 novembre, dalle ore 7 alle ore 19, viale XXV Aprile, nell’area della Fortezza Medicea, ospiterà il mercato straordinario delle merci. Due appuntamenti che contribuiranno ad animare la città fin dal primo fine settimana delle festività, creando occasioni di incontro, socialità e shopping natalizio.

I prossimi appuntamenti. Il programma di “Siena Incanta” entrerà ulteriormente nel vivo nel primo fine settimana di dicembre, con il ritorno del Mercato nel Campo, quest’anno in un’edizione di cinque giorni, dal 4 all’8 dicembre, l’apertura del Family Park nel parco di Villa Rubini Manenti e della Cittadella del Divertimento, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio ai giardini de La Lizza, entrambi da sabato 5 dicembre. A scandire il periodo delle festività saranno inoltre spettacoli itineranti, concerti, appuntamenti teatrali, mostre e iniziative per tutte le età, fino al grande concerto di Francesco Gabbani in Piazza del Campo per la notte di San Silvestro.