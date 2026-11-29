I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati alle 13.53 di oggi, domenica 29 novembre, per un infortunio sul lavoro avvenuto sulla SP 18 a Piancastagnaio.
Un uomo di 22 anni, dopo i primi interventi effettuati sul posto dal personale sanitario, è stato trasportato in gravissime condizioni (codice 3) al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 1 della Regione Toscana.
Sul luogo dell’infortunio sul lavoro sono intervenute l’automedica di Abbadia San Salvatore e l’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio.
Presente anche il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).