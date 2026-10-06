Radicondoli, al via il bando “Studente WivoaRadicondoli 3.0”

E on line il bando del Comune di Radicondoli dedicato agli studenti. Va avanti così il progetto di WivoaRadicondoli. E arrivano, come tutti gli altri anni, gli incentivi per i ragazzi che studiano e vivono all’interno del Comune.

Si tratta di un sostegno economico utile alle famiglie con bambini che vanno scuola e ragazzi che seguono le superiori. E’ un aiuto per chi ha frequentato l’anno scolastico ’25-26 sia alla primaria o secondaria di primo grado (le scuole elementari e medie) a Radicondoli ed ha una certificazione Dsa, per coloro che vanno alle superiori oppure frequentano un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. I libri per scuole elementari sono coperti economicamente infatti da tutti i Comuni. A Radicondoli in più si aggiungono anche i libri per le media, consegnati alle famiglie dal Comune in modo gratuito.

“WivoaRadicondoli ha successo nella misura in cui interveniamo sugli aspetti centrali della vita delle persone: la scuola, i figli, la casa, il lavoro e quindi le imprese – fa notare il sindaco Francesco Guarguaglini – E’ la qualità della vita complessiva e gli strumenti, i servizi, le attività che creiamo che rendono possibile promuovere il nostro territorio, renderlo attrattivo al fine di condurre la propria vita qui, scegliere di restare, far crescere la propria famiglia qui a Radicondoli o Belforte, dove il riscaldamento delle case ha un terzo del costo medio, visto che qui c’è il teleriscaldamento, dove ci si può collegare alla fibra alta velocità, dove si possono avere incentivi per l’acquisto o l’affitto di una casa, dove i libri per le scuole medie sono a carico dell’amministrazione comunale”.

Il contributo dedicato agli studenti può essere utilizzato per coprire i costi degli strumenti informatici utili ai ragazzi certificati Dsa. L’incentivo economico è uguale al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di materiali didattici ed informatici fino ad un massimo di 400 euro.

Inoltre, il contributo di WivoaRadicondoli Studente 3.0 può essere impiegato per coprire le spese di trasporto con il bus o libri di testo per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado. L’importo è diversificato a seconda della fascia di Isee. E chi ha già avuto il contributo della Regione “Libri Gratis”, in relazione allo stesso anno scolastico, è chiaro che non può partecipare.

La domanda e tutti i documenti che devono essere presentati sono sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.radicondoli.si.it/home/vivere/territorio/progetto-wivoaradicondoli/bandi-emessi-per-le-famiglie/Bando–Studente-WivoaRadicondoli-3.0—Anno-scolastico-2025-2026—scadenza-31-10-2026.html. Ultimo giorno per partecipare, il 31 ottobre 2026 inviando la domanda via pec a – PEC: [email protected] oppure a [email protected]. Per informazioni c’è lo sportello bandi aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il martedì e il venerdì invece dalle 9 alle 13.