Belforte, dal 5 ottobre parte il porta a porta dei rifiuti

È fissato per lunedì prossimo, 5 ottobre, l’avvio del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio di Belforte, frazione del Comune di Radicondoli.

A causa della concomitanza con alcuni lavori che stavano interessando la zona, infatti, la frazione di Belforte era rimasta esclusa dalla prima fase della riorganizzazione. Conclusi i lavori, l’Amministrazione comunale, d’intesa con il gestore Sei Toscana, ha deciso di avviare la riorganizzazione anche in questa porzione di territorio, estendendovi il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti già attivo nel resto del comune.

Nelle scorse settimane, si è svolta la distribuzione dei kit necessari per effettuare la raccolta porta a porta, che comprendono i mastelli e i sacchi per le diverse tipologie di rifiuti (organico, multimateriale, vetro, carta e cartone, indifferenziato) e la guida alla raccolta differenziata #buttabene. Con il kit, ogni utenza ha ricevuto anche la 6 Card, la tessera di Sei Toscana necessaria per l’accesso, solo in casi sporadici e di concreta necessità, alle postazioni stradali con mascherature.

Terminata la fase di distribuzione straordinaria, i kit possono comunque essere ritirati presso il punto fisso di consegna, ogni primo sabato del mese, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso Palazzo Bizzarrini, in via Tiberio Gazzei.

Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con il codice contribuente o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti e un documento di identità. È prevista la possibilità di delegare per iscritto al ritiro del kit.

Per maggiori informazioni, sono sempre disponibili il sito internet www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS) e il Numero verde 800.127.484.