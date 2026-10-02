Montalcino, torna la Sagra del Tordo: sfida tra i quattro Quartieri

Montalcino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della sua tradizione: la 68ª Sagra del Tordo, in programma dal 23 al 25 ottobre. Tre giorni in cui la città tornerà a raccontare la propria storia attraverso i colori, i costumi e le tradizioni dei quattro Quartieri – Borghetto, Pianello, Travaglio e Ruga – protagonisti di una manifestazione che unisce rievocazione storica, senso di appartenenza e partecipazione.

Il cuore della festa sarà, come sempre, il Torneo di tiro con l’arco, la sfida tra gli arcieri dei quattro Quartieri che domenica 25 ottobre decreterà il vincitore della 68ª edizione. Al Quartiere trionfatore andranno la Freccia d’Argento e l’opera realizzata dall’artista Francesco Mori, che sarà presentata venerdì 23 ottobre, insieme ai nuovi costumi del gruppo folcloristico il Trescone di Montalcino.

Accanto alla competizione, la Sagra offrirà al pubblico l’occasione di immergersi nell’atmosfera della Montalcino storica, tra cortei, figuranti, momenti solenni e appuntamenti che rievocano le antiche tradizioni cittadine. Non mancherà la componente enogastronomica: sabato 24 e domenica 25 ottobre, i Giardini dell’Impero ospiteranno gli stand dei quattro Quartieri, dove sarà possibile degustare piatti tipici e specialità della cucina montalcinese.

Il programma. La manifestazione prenderà il via venerdì 23 ottobre in Piazza del Popolo. Alle ore 17.30, sotto il Loggiato del Palazzo Comunale Storico, saranno presentati i nuovi costumi del gruppo folcloristico il Trescone di Montalcino. Alle ore 18.15 seguirà la presentazione dell’opera dell’artista Francesco Mori, destinata al Quartiere vincitore del Torneo di tiro con l’arco.

Sabato 24 ottobre sarà dedicato ai primi momenti della rievocazione e alla preparazione della sfida. Alle ore 11, in Piazza del Popolo, si esibirà il gruppo folcloristico il Trescone di Montalcino, mentre alle ore 11.30 il corteo storico del Comune muoverà da Piazza Cavour per raggiungere Piazza del Popolo, attraversando le vie del centro. Alle ore 12 si svolgerà il sorteggio degli arcieri dei Quartieri.

Nel pomeriggio, alle ore 15.45, è previsto il ritrovo dei Quartieri in Piazza Cavour. Da qui, alle ore 16, partirà il corteo storico diretto al Campo di tiro, dove alle ore 16.45 si disputerà la tradizionale Provaccia, che prelude alla gara della domenica.

Domenica 25 ottobre sarà la giornata centrale della Sagra, con il Torneo di tiro con l’arco e l’assegnazione della Freccia d’Argento. La mattina si aprirà alle ore 9 con il ballo del Trescone per le vie cittadine. Alle ore 11, il corteo delle Dame scenderà dal Teatro degli Astrusi verso Piazza del Popolo, mentre contemporaneamente da Piazza Cavour partirà il corteo storico del Comune, diretto a raggiungerle.

Alle ore 11.30, in Piazza del Popolo, il Banditore annuncerà la festa e i Quartieri offriranno al Podestà e alla sua Donna preziosi manufatti ispirati alle antiche Arti della città. Alle ore 11.45, sul sagrato della chiesa di Sant’Egidio, si terrà la benedizione degli arcieri e della città di Montalcino.

La mattinata proseguirà alle ore 12 in Fortezza con la consegna delle frecce ai Capitani degli Arcieri, la presentazione del Trofeo e il saluto degli arcieri. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, i Quartieri si ritroveranno in Piazza Cavour per la partenza, alle ore 15.15, del corteo storico verso il Campo di tiro. Alle ore 15.45 prenderà il via il Torneo di tiro con l’arco fra i quattro Quartieri, che decreterà il vincitore della 67ª Sagra del Tordo.

La Sagra sarà anche un’occasione per scoprire e assaporare i piatti della tradizione della cucina montalcinese. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, presso gli stand dei quattro Quartieri allestiti ai Giardini dell’Impero, sarà possibile degustare piatti tipici e prodotti locali, in un percorso del gusto che accompagnerà il pubblico per tutto il fine settimana.

Per la giornata di domenica 25 ottobre sarà attivo un servizio di bus navetta. I biglietti per assistere al Torneo di tiro con l’arco, in programma alle ore 15.45, saranno acquistabili presso le sedi e gli stand gastronomici dei quattro Quartieri e, il giorno della gara, anche presso il Campo di tiro con l’arco, a partire dalle ore 14.45. L’ingresso sarà a pagamento, con gratuità per i bambini fino a 6 anni.

La 68ª Sagra del Tordo si conferma così un appuntamento che racconta la storia di Montalcino attraverso la partecipazione dei suoi Quartieri, la memoria delle tradizioni e il coinvolgimento di cittadini e visitatori, in tre giorni in cui il passato torna a vivere nelle sue piazze e nelle sue strade.

Informazioni: Comune di Montalcino, tel. +39 0577 80441 – www.sagradeltordo.it – [email protected]. – Informazioni e prenotazioni per la parte enogastronomica: Borghetto: 347 390 0894 – 340 340 0384, Pianello: 333 184 2637, Ruga: 349 773 9262 e Travaglio: 340 242 1857