Università di Siena e OPI, insieme per rafforzare la formazione infermieristica

Rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e professione infermieristica per sviluppare formazione, ricerca e nuove opportunità per studenti e professionisti. È l’obiettivo condiviso emerso dall’incontro dei giorni scorsi tra l’Università di Siena e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena.

I partecipanti all’incontro. Al confronto hanno partecipato il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, la Delegata del Rettore alla Didattica Paola Piomboni, la Direttrice del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo Antonella Naldini, il Presidente di OPI Siena Francesco D’Ambrosio e il Tesoriere Rodrigo Antonio Lopez Pollan.

Le nuove Lauree Magistrali cliniche. Tra i temi centrali, le prospettive offerte dalle nuove Lauree Magistrali infermieristiche ad indirizzo clinico. Accanto alla valorizzazione dell’attuale Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche, fondamentale per la formazione avanzata negli ambiti organizzativo-manageriale, formativo e della ricerca, Università e OPI hanno condiviso l’interesse ad approfondire condizioni e opportunità legate ai nuovi percorsi clinici, con l’obiettivo di porre le basi per valutarne l’introduzione nell’offerta formativa dell’Ateneo nei prossimi anni accademici.

Lo sviluppo della formazione infermieristica in ambito accademico. Particolare attenzione è stata dedicata anche allo sviluppo del settore MEDS-24/C – Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche. Università di Siena e Azienda ospedaliero-universitaria Senese hanno già condiviso la programmazione di una posizione accademica nel settore scientifico disciplinare infermieristico. OPI Siena ha espresso apprezzamento per il percorso avviato e l’auspicio che possa giungere al reclutamento della figura prevista. Un ruolo accademico strutturato nelle Scienze infermieristiche rappresenterebbe un investimento importante per rafforzare didattica, ricerca, produzione scientifica e future opportunità formative.

Il corso di laurea triennale. Il confronto ha riguardato inoltre il Corso di Laurea triennale in Infermieristica, con la volontà di proseguire e rafforzare la collaborazione tra Ateneo e Ordine per valorizzarne l’attrattività, il patrimonio di competenze ed esperienze maturato nelle sedi formative e individuare nuove iniziative capaci di avvicinare gli studenti alla professione.

“La collaborazione con OPI Siena – commenta il Rettore Roberto Di Pietra – è importante per immaginare e programmare lo sviluppo delle attività didattiche che poi possono contribuire alla buona sanità. Il lavoro di programmazione fatto dall’Università e dall’AOUS confermano che possiamo prevedere percorsi di sviluppo che favoriscono la crescita e l’attenzione di una professione, quella infermieristica, che è fondamentale nel sistema sanitario regionale e nazionale”.