A seguito dell’elezione di Gianluca Sonnini alla presidenza, l’Unione Comuni Valdichiana Senese ha definito la composizione della nuova Giunta e assegnato le deleghe ai suoi componenti. La distribuzione delle competenze individua gli ambiti di lavoro e di coordinamento sui principali temi di interesse sovracomunale, con l’obiettivo di proseguire le attività già avviate e affrontare le priorità che riguardano il territorio della Valdichiana Senese.

Il Presidente Gianluca Sonnini (Chiusi) mantiene le deleghe a Mobilità e Trasporti, Bilancio e Personale. La Vicepresidenza è affidata a Grazia Torelli (Chianciano Terme), cui sono assegnate le Politiche dello sviluppo economico, la Transizione energetica, il Suap e le Politiche termali.

A Michele Angiolini (Montepulciano) fanno riferimento le Politiche del Turismo, la Sanità e le Politiche sociali; Roberto Cottini (Cetona) seguirà Forestazione, Politiche per la montagna e Protezione Civile. Andrea Francini (Trequanda) avrà le deleghe alla Cultura della memoria, alla Pace e alle Politiche giovanili, mentre Agnese Carletti (San Casciano dei Bagni) si occuperà di Assetti e rapporti istituzionali.

Le Politiche per la sicurezza urbana e le Politiche di genere sono affidate a Manolo Garosi (Pienza). Invece Giacomo Grazi (Torrita di Siena) seguirà i Progetti di area, la Cultura e la Valorizzazione del patrimonio culturale. A Edo Zacchei (Sinalunga) sono assegnate le deleghe a Piano strutturale, Bonifica e Politiche agricole.

Completa la composizione della Giunta Francesco Landi (Sarteano), con le deleghe al Coordinamento delle gestioni associate, alla Comunicazione, alle Politiche per la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e alla Digitalizzazione.

Nel delineare le priorità del nuovo mandato, il Presidente Sonnini ha sottolineato la volontà di proseguire il lavoro della precedente amministrazione, accompagnandolo con un rinnovato impegno nell’ascolto dei territori e delle nuove generazioni.

«Agiremo in continuità con il lavoro della passata amministrazione, ma ci attendono comunque due anni nei quali saremo chiamati a compiere insieme scelte importanti. Voglio ringraziare il Presidente uscente Edo Zacchei per l’ottimo lavoro svolto, i Sindaci e i consiglieri per la fiducia riposta. Mi preme anche sottolineare il valore della struttura dell’Unione e la professionalità dei suoi dipendenti, che nel tempo hanno permesso all’ente di assumere un ruolo sempre più centrale per il territorio. Le gestioni associate e l’esperienza di Valdichiana Capitale Toscana della Cultura 2025 e 2026 hanno contribuito a consolidare competenze, capacità organizzative e progettualità che rappresentano oggi un patrimonio da valorizzare.

La nostra linea sarà quella di rafforzare l’attenzione alle politiche di finanziamento delle aree interne e all’ascolto dei territori, portando avanti i progetti strategici dell’Unione già avviati, a partire dal welfare culturale e dalle direttrici di lavoro legate ad archeologia, teatro e musica.

Il nostro impegno principale sarà però rivolto alle nuove generazioni. Vogliamo aprire un dialogo con ragazze e ragazzi, comprendere le loro esigenze e costruire le prospettive future del territorio partendo dall’ascolto delle loro istanze. L’obiettivo è contribuire a migliorare la qualità della vita attraverso un approccio integrato, nel quale i Comuni dell’area lavorino insieme, mettendo in relazione competenze, risorse e progettualità» ha dichiarato il Presidente Sonnini.