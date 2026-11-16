Qualità della vita, Carletti: tenuta di Siena e sfide aperte

«I risultati dell’indagine annuale sulla qualità della vita di Italia Oggi confermano che il nostro territorio poggia su alcuni consolidati pilastri che continuano a tenere, seppur in un contesto generale complesso. Il consolidamento del comparto turistico e culturale, il saldo positivo sul fronte demografico, così come il sesto posto nella dimensione “Affari e lavoro” rappresentano solide basi e risorse preziose per il nostro territorio. Il secondo posto nazionale nella sanità – frutto dell’alta specializzazione ospedaliera e della capacità di attrarre pazienti anche da fuori regione – è un’ulteriore eccellenza che conferma la tenuta del nostro sistema rispetto al panorama nazionale italiano».

Così la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, commenta i dati della rilevazione 2026.

«Questi elementi sicuramente positivi non devono però indurre ad abbassare la guardia, perché l’indagine restituisce un quadro articolato che va letto con estremo realismo e che ci dice come la provincia di Siena, pur restando sopra la media nazionale, non è immune dalle difficoltà economiche e sociali che attraversano tutto il Paese. Non possiamo ignorare i campanelli d’allarme che emergono dallo studio sul fronte di reddito e ricchezza, l’arretramento nella sicurezza sociale insieme all’aumento dell’indicatore legato ai reati. La frenata del potere d’acquisto delle famiglie e le tensioni sul tessuto sociale sono criticità che interrogano direttamente tutti gli attori che operano sul territorio e non possono essere sottovalutate».

«Il nostro compito – conclude Agnese Carletti – non è limitarci a commentare una classifica, ma usare questi indicatori come strumento di lavoro quotidiano. Come Provincia, nell’ambito delle nostre competenze, continueremo a fare la nostra parte, promuovendo attraverso il tavolo per il rilancio del territorio senese un confronto costante e costruttivo con i Sindaci, la Regione Toscana e le categorie economiche per affrontare in modo costruttivo lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della provincia. La tenuta dei nostri servizi essenziali e la coesione della comunità senese ci danno le basi necessarie per affrontare queste sfide e tornare a crescere insieme».