Valdelsa, la Casa Rifugio del CAV compie dieci anni

“È difficile celebrare il compleanno di una Casa che, per legge e per protezione delle donne, esiste ad indirizzo segreto. Le sue ospiti non possono e non vogliono essere riconosciute e neanche le donne che vi lavorano” racconta Elena Pullara, vicepresidente di Donne Insieme Valdelsa. “Festeggiare nelle Case Rifugio è molto difficile: si festeggia di essere ancora vive, finalmente lontane dalla violenza, una violenza che però, spesso ti ha portato via tutto tranne la tua vita e i tuoi figli/e. In questi dieci anni abbiamo accolto giovani donne in gamba, piene di speranza e di voglia di cominciare una nuova vita che hanno affrontano i processi in Tribunale e gli ostacoli burocratici continuando a fare le madri, a giocare, ridere, scherzare e cucinare ottimi piatti. Hanno fatto psicoterapia, valutazioni delle capacità genitoriali, accompagnato i figli e le figlie agli incontri protetti con il padre, testimoniato in Tribunale sulle violenze subite. Hanno cercato lavoro con determinazione, casa con testardaggine. Hanno usato tutto quello che le operatrici delle Case e il sistema di protezione riuscisse a dare loro. Negli anni le possibilità sono aumentate: dalla misura del Reddito di Libertà, al gratuito patrocinio per materia, i percorsi specifici nei centri impiego, le borse per l’autonomia. Quando hanno trovato una casa, le abbiamo salutate.

“Abbiamo ospitato anche donne distrutte, donne che hanno perso tutto negli anni di violenza e donne che non avevano mai avuto niente. Alcune hanno abbandonato il percorso preferendo tornare sui loro passi, altre, con grande fatica, sono riuscite a rimettere insieme alcuni pezzi della loro vita e sono andate via verso un futuro incerto. E non sempre, nei luoghi istituzionali in cui hanno cercato ascolto e tutela, le nostre donne hanno visto riconosciuto il proprio vissuto di violenza, ritrovandosi a dover difendere la verità della propria storia proprio davanti a chi avrebbe dovuto accoglierle, con una fatica ulteriore che si è aggiunta a quella, già enorme, di ricominciare. Ma quando una donna non vuole lasciare il territorio in cui vive, dove, a volte, è nata e cresciuta, dove spesso ha una rete familiare e amicale, dove, ad esempio, possiede una casa di proprietà o dove vivono i suoi genitori, o i suoi figli o, perfino, i suoi nipoti, cosa succede? Queste donne ci chiedono se sia possibile, in uno stato di diritto, in un paese democratico, dover scappare, nascondersi e lasciare tutto il proprio passato alle spalle per sentirsi al sicuro.”

NON SI TROVANO CASE PER RIPRENDERSI LA PROPRIA VITA

“L’autonomia è la chiave della libertà. E oggi, qui in Valdelsa, uno degli ostacoli più seri alla possibilità di vivere in autonomia è la scarsità di case in affitto”, osserva Caterina Suchan, presidente di Donne Insieme Valdelsa. La difficoltà di trovare un alloggio può prolungare la permanenza in Casa Rifugio anche quando una donna ha un lavoro, può sostenere il canone ed è pronta a vivere per conto proprio.

“In questi dieci anni abbiamo costruito una risposta per il momento in cui una donna deve mettersi in salvo. È altrettanto importante accompagnarla nel percorso verso una vita autonoma, di cui la disponibilità di una casa rappresenta un passaggio fondamentale”. In questa prospettiva, è auspicabile lo sviluppo di politiche abitative che favoriscano l’accesso agli alloggi, tenendo conto anche delle esigenze delle donne in uscita dai percorsi di protezione. A questo bisogno è dedicata la campagna dell’associazione “Il CAV cerca casE”.

I DATI

Tra un compleanno importante e difficile da celebrare, il Centro Antiviolenza continua a lavorare e i numeri del 2025 ne restituiscono la misura per un territorio come quello della Valdelsa: nel 2025 il Centro ha seguito 69 donne, di queste, 43 hanno iniziato il percorso durante l’anno e 26 erano già in carico. Le donne con figli minorenni erano 39. Tra le 43 nuove prese in carico, 40 donne hanno riferito violenza psicologica, 31 violenza fisica e 20 violenza economica. Le forme di violenza possono coesistere nello stesso percorso. In 33 casi su 43 la violenza è stata attribuita a un partner o a un ex partner.

IL LAVORO DI SENSIBILIZZAZIONE NON SI FERMA MAI

Il calendario di novembre è oggi pieno di iniziative di sensibilizzazione sul territorio e di appuntamenti dedicati alla formazione: a novembre il CAV Valdelsa cura due corsi di formazione per l’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige e della Toscana sui temi che l’associazione affronta quotidianamente, mentre un percorso sull’educazione sessuo-affettività finanziato dalla Sezione Soci Unicoop Firenze di Poggibonsi si è appena concluso.

L’impegno di DIVE culminerà il 25 novembre con il Talk L’Amore non è possesso alle 17 all’Accabì e proseguirà nei prossimi mesi, in collaborazione con le associazioni Dalet e Rosa ODV, con la Rassegna NON Rassegnata, con alcune proiezioni tra Poggibonsi e Certaldo per discutere sui temi femminili urgenti.

Infine TOSCA, Coordinamento Toscano dei Centri Antiviolenza, di cui Donne Insieme Valdelsa fa parte, a marzo 2027 terrà a Firenze un convegno sul lavoro dei CAV e delle Case Rifugio regionali.

L’Associazione Donne Insieme Valdelsa nasce nel 2007 e accoglie ogni anno circa 90 donne. Fa parte del coordinamento dei Centri AntiViolenza Toscani – Tosca, e dell’Associazione nazionale DIRE – Donne In Rete contro la violenza, insieme ad altre 80 associazioni che in Italia gestiscono CAV e Case Rifugio