Le Mura di Siena City Trail: i vincitori della quarta edizione

Si è svolta ieri domenica 15 novembre la quarta edizione de Le mura di Siena City Trail con la nuova veste di “Strade Storiche” che da Asciano ha raggiunto Siena con un percorso 42 km che è andato ad aggiungersi al circuito cittadino di 12 Km.

400 le presenze tra gara competitiva, amatoriale e camminate.

Questi i primi classificati di questa edizione:

(per la classifica completa consultare il sito Cronorun Sport Timing Services al link: https://www.cronorun.it/eventi/ss42-e-le-mura-di-siena-city-trail)

UOMINI LE MURA 12KM

1° – Giachi Edoardo, Lucignolo Runners, 1° Top Maschile, 00:47:32

2° – Severini Nicola, Polisportiva Chianciano, 2° Top Maschile, 00:49:25

3° – Tonini Samuele, ASD Virtus Chianciano, 2° Top Maschile, 00:49:45

DONNE LE MURA 12KM

1° – Salerno Rebecca, ASD Polisportiva Chianciano, 1° Top Femminile, 00:59:18

2° – Bormida Giorgia, Mensa Sana, 2° Top Femminile, 00:59:22

3° – Segrelles Gallardo Aurora, 3° Top Femminile, 01:01:53

UOMINI – STRADE STORCHE 42KM

1° – Basile Roberto, Marathon Bike AS, 1° Top Maschile, 03:19:25

2° – Sadotti Gilberto, Trail Running Project ASD, 2° Top Maschile, 03:19:29

3° – Lazzeri Alessio, Runcard, 3° Top Maschile, 03:26:58

DONNE – STRADE STORCHE 42KM

1° – Fanfani Laura, Podistica Val di Pesa ASD, 1° Top Femminile, 03:38:08

2° – Lastri Maria Elisabetta, ASD Sienarunners, 2° Top Femminile, 04:05:29

3° – Rinaldi Antonia, Runcard, 3° Top Femminile, 04:11:45

Dichiara Roberto Amaddii, presidente di ASD Sienarunners: “La presenza dell’allungamento di percorso a cui tenevamo sin dall’inizio ha portato i suoi frutti. E’un primo passo verso la crescita della gara e del coinvolgimento di atleti e società sportive e club per crescere assieme sportivamente, divertendosi, scoprendo nuovi posti e potendo vivere il territorio in ogni suo aspetto su più giorni. Vincente oltre alla presenza di atleti da più parti d’Italia, quella del coinvolgimento di altre realtà del territorio. Un lavoro di rete faticoso da costruire ma possibile e che contiamo di poter far crescere in questa formula che si sta sempre più consolidando”.

Un ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie, enti pubblici e private, senza i quali nulla sarebbe stato potuto realizzare.

L’iniziativa è realizzata ASD Sienarunners, dall’Associazione Le Mura, Gruppo runner Mens Sana 1871, in collaborazione con il Comune di Siena, patrocinata dalla Regione Toscana, con uso del marchio del Consiglio regionale della Toscana, patrocinio della Provincia di Siena, patrocinio e collaborazione del Comune di Asciano, patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga, patrocinio della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, patrocinio dell’ Università degli Studi di Siena, patrocinio dell’Università per Stranieri di Siena, patrocinio dell’Alleanza Carbon neutrality di Siena, UISP Siena, DMO Terre di Siena, Coni, Confesercenti e il supporto di Maratoneta Sport e Conad.