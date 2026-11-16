Obesità, Aou Senese Centro di Eccellenza SICOB anche nel 2026

Prestigioso riconoscimento per la Chirurgia Bariatrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Andrea Tirone. La SICOB, Società Italiana Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche, ha riconosciuto il centro dell’Aou Senese anche per il 2026 come Centro di Eccellenza per il trattamento chirurgico dell’obesità patologica. «La conferma del riconoscimento da parte della SICOB – spiega il dottor Tirone – rappresenta per il nostro centro un’importante attestato per il lavoro che svolgiamo quotidianamente.

La realtà della chirurgia bariatrica a Siena è nata circa 25 anni fa, con numeri in costante crescita, potenziamenti tecnologici e perfezionamento delle varie procedure. Il nostro Paese è in prima linea nella lotta all’obesità: nell’ottobre 2025 è stata approvata la prima Legge al mondo su prevenzione e cura di questa patologia definita come cronica e recidivante, – aggiunge Tirone – e negli ultimi anni si è assistito ad un generale incremento dei casi, con un trend in aumento in particolare nelle giovani generazioni. La chirurgia bariatrica rappresenta ad oggi e la terapia più efficace che abbiamo a disposizione per la cura dell’obesità e delle comorbidità peso legate, in particolare il diabete, al punto che è definita ormai come chirurgia metabolica. Avere a Siena un centro di eccellenza SICOB, riferimento per i pazienti in Toscana dell’area vasta sud est e per molti pazienti provenienti anche da fuori regione, consente di mantenere standard elevati e un quotidiano impegno della nostra équipe medico infermieristica, che ringrazio per il grande spirito di squadra caratterizzato da un lavoro multidisciplinare, con l’Endocrinologia, la Dietetica e Nutrizione Clinica, la Psichiatria, la Chirurgia Plastica, l’Anestesia e Rianimazione e le nostre infermiere dedicate che supportano i pazienti nel percorso pre e postoperatorio. La nostra Struttura si pone anche come riferimento nell’area Sud Est per la gestione di Urgenze Chirurgiche nel paziente Obeso, grazie anche alla notevole expertise maturata dagli anestesisti e rianimatori dell’Aou Senese nella gestione di pazienti così complessi».

Il riconoscimento della SICOB arriva dopo un importante traguardo raggiunto, quello che ha visto la chirurgia bariatrica robotica dell’Aou Senese divenire il terzo centro italiano e il primo tra gli ospedali pubblici per casi trattati con questo approccio. Nel mese di maggio del 2026 era stato raggiunto un traguardo di rilievo, con l’esecuzione di sei procedure di chirurgia bariatrica con tecnica robotica in un giorno, una prima volta in Italia.

Nel rapporto realizzato nel 2026 da IBDO Foundation e OPEN Italy con elaborazioni su dati ISTAT e di alcuni osservatori, la SICOB, parlando di emergenza sanitaria, sociale e territoriale, evidenzia come il 46,4% degli adulti italiani è in eccesso di peso, tra i quali l’11,6% in una situazione di obesità e il 34,8% di sovrappeso. Nella fascia di età tra i 3 e i 17 anni il 26% della popolazione è in eccesso di peso, nella fascia di età dai 3 ai 10 anni il 32,3%. Genere, età, luogo di nascita, condizioni sociali e possibilità di movimento incidono in modo concreto sulla salute. L’eccesso di peso riguarda il 55,1% degli uomini e il 38,2% delle donne. Tra le giovani donne di 18-34 anni, l’obesità è cresciuta del 75% dal 2016 al 2025. Il 32,4% degli italiani è sedentario. L’obesità riguarda il 15,8% dei sedentari, contro il 9,5% di chi pratica attività fisica. Obesità e sovrappeso aumentano il rischio di diabete, dislipidemie, scompenso cardiaco, malattia coronarica, ictus, ipertensione e di diverse tipologie di tumori.