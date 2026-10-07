Close Menu
ULTIME NOTIZIE
mercoledì, 7 Ottobre 2026
MENU
SIENA

Sciopero 14 ottobre: possibili disagi all’Aou Senese

Lo sciopero regionale FP CGIL Toscana potrebbe modificare alcune attività. Garantiti urgenze e servizi essenziali.
1 Min Read
Policlinico di Siena

Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nella giornata di mercoledì 14 ottobre, a causa dello sciopero generale regionale proclamato dall’O.S. FP CGIL TOSCANA. Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti. L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.



RACCOMANDATI PER TE