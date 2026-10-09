Turismo, quattro meraviglie Unesco senesi al TTG di Rimini

Creare un set di esperienze di viaggio nel territorio che ha la più alta densità di siti Unesco, valorizzate dall’interpretazione toscana della cucina e della convivialità. E’ l’obiettivo di Human heritage 4+1, il progetto condiviso tra 4 tour operators di Siena e provincia che nei mesi scorsi, con un lavoro di gruppo, ha portato alla creazione delle prime 6 proposte di soggiorno legate da questo comune denominatore. “Grand experience” o “outdoor sensory” sono alcune delle esperienze che saranno presentate al TTG, la fiera di riferimento per il turismo nel Mediterraneo: l’appuntamento è per giovedì 15 ottobre alle ore 15, nello spazio di Toscana Promozione Turistica, l’agenzia regionale che ha collaborato alla realizzazione del progetto assieme ad Assoviaggi, la sigla di categoria aderente a Confesercenti.

Il Mangia Viaggi, Chianti live, Letric Travel e Verdidea group hanno lavorato per sviluppare un concept che integra la scoperta di Siena, San Gimignano, Pienza e Val d’Orcia – i quattro siti UNESCO senesi – con il quinto elemento: la convivialità e la cucina italiana, inserita nel patrimonio immateriale dal 2025. Ne sono usciti itinerari premium per coppie luxury e proposte per piccoli gruppi: un set di esperienze sensoriali tra luoghi simbolo che si completano a tavola. Il progetto Human Heritage 4+1, sviluppato dalle 4 agenzie senesi con il supporto di Confesercenti Siena, è un’azione pratica di invito alla valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e enogastronomico del territorio locale. E’ rivolta ai potenziali visitatori, e in prima battuta ad operatori ed istituzioni del settore, nell’intento di favorire nuove occasioni di collaborazione tra i Comuni sede dei siti, le Comunità di ambito turistico e i soggetti attivi nella promozione e commercializzazione. La consapevolezza di fondo è quella che associa al segmento culturale in Italia il 52 per cento dell’indotto turistico complessivo, secondo recenti dati del Ministero del Turismo. “”Siamo in un territorio che offre davvero molto in termini di arte, paesaggio, benessere – osserva Leonardo Nannizzi, Presidente di Confesercenti Siena – e forse la quotidianità ci porta troppo spesso a perdere la percezione di questa dote, e delle sue potenzialità. La volontà espressa dalle nostre agenzie di viaggi, ovvero quella di porre l’accento sul primato di riconoscimenti Unesco, è un ulteriore tassello per un quadro che da tempo ci vede impegnati come associazione nel valorizzare tutto il territorio provinciale, lo dimostrano iniziative come Girogustando, Aperidee o Sole nel piatto realizzate nel corso degli anni”.

La presentazione, dal titolo “la bellezza e il gusto: 4 meraviglie Unesco della provincia di Siena e i segreti della cucina italiana”, è in programma dalle ore 15 di giovedì 15 ottobre nello spazio A1/127-314 del TTG di Rimini, aperto a tutti i visitatori della fiera.