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venerdì, 9 Ottobre 2026
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ARTE e CULTURA

Colle Val d’Elsa, DialogArti inaugura la nuova stagione con Asia Pellegrino

Sabato 10 ottobre al Museo San Pietro il primo incontro dal vivo del podcast culturale, dedicato al tema “Trasmutare”. La poetessa dialogherà con Clizia Miglianti e Angelo Petraglia
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Un’esplorazione condivisa sui concetti di identità, relazione e metamorfosi attraverso la voce dei protagonisti della cultura contemporanea. Con queste premesse prende il via sabato 10 ottobre, alle 18,30 presso il Museo San Pietro (via Gracco del Secco 102 – Colle Val d’Elsa), il nuovo ciclo di appuntamenti dal vivo promossi dall’associazione culturale DialogArti.

L’incontro di apertura vedrà sotto i riflettori Asia Pellegrino, giovane voce della poesia italiana, in un dialogo aperto con Clizia Miglianti e Angelo Petraglia a partire dai versi della sua opera prima “Fra il dettaglio e il centro”, edita da La Gru. Attraverso le sue liriche, il pubblico sarà condotto in una riflessione sui temi dell’assenza, del ricordo e del corpo in divenire, incarnando appieno il filo conduttore che guiderà l’intera stagione: “Trasmutare”.

A tracciare gli obiettivi e il significato del progetto è Angelo Petraglia, presidente di DialogArti: «Quest’anno vorremmo attraversare, attraverso incontri con artisti, autori e altre voci della cultura, i temi dell’identità, della relazione e della trasformazione: ciò che cambia, ciò che resiste e ciò che può nascere dall’incontro con l’altro. Ci sarà anche un’attenzione particolare alle voci e ai talenti emergenti. Proprio per questo siamo molto felici di cominciare dalla poesia e da Asia Pellegrino, per entrare nel suo lavoro e mettere in dialogo la memoria e il corpo con il tema centrale di questa stagione».

L’evento si inserisce nel solco dello slogan “Creare è una faccenda umana”, riaffermando il valore della dimensione relazionale e del confronto dal vivo come motori di crescita per il territorio.

Al termine della presentazione si terrà un aperitivo conviviale offerto da Flos.

Ingresso: Libero. La prenotazione è gradita per organizzare al meglio l’accoglienza dei partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: [email protected]; telefono / whatsapp: 333 233 3491



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