Colle Val d’Elsa, DialogArti inaugura la nuova stagione con Asia Pellegrino

Un’esplorazione condivisa sui concetti di identità, relazione e metamorfosi attraverso la voce dei protagonisti della cultura contemporanea. Con queste premesse prende il via sabato 10 ottobre, alle 18,30 presso il Museo San Pietro (via Gracco del Secco 102 – Colle Val d’Elsa), il nuovo ciclo di appuntamenti dal vivo promossi dall’associazione culturale DialogArti.

L’incontro di apertura vedrà sotto i riflettori Asia Pellegrino, giovane voce della poesia italiana, in un dialogo aperto con Clizia Miglianti e Angelo Petraglia a partire dai versi della sua opera prima “Fra il dettaglio e il centro”, edita da La Gru. Attraverso le sue liriche, il pubblico sarà condotto in una riflessione sui temi dell’assenza, del ricordo e del corpo in divenire, incarnando appieno il filo conduttore che guiderà l’intera stagione: “Trasmutare”.

A tracciare gli obiettivi e il significato del progetto è Angelo Petraglia, presidente di DialogArti: «Quest’anno vorremmo attraversare, attraverso incontri con artisti, autori e altre voci della cultura, i temi dell’identità, della relazione e della trasformazione: ciò che cambia, ciò che resiste e ciò che può nascere dall’incontro con l’altro. Ci sarà anche un’attenzione particolare alle voci e ai talenti emergenti. Proprio per questo siamo molto felici di cominciare dalla poesia e da Asia Pellegrino, per entrare nel suo lavoro e mettere in dialogo la memoria e il corpo con il tema centrale di questa stagione».

L’evento si inserisce nel solco dello slogan “Creare è una faccenda umana”, riaffermando il valore della dimensione relazionale e del confronto dal vivo come motori di crescita per il territorio.

Al termine della presentazione si terrà un aperitivo conviviale offerto da Flos.

Ingresso: Libero. La prenotazione è gradita per organizzare al meglio l’accoglienza dei partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail: [email protected]; telefono / whatsapp: 333 233 3491