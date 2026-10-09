Colle Val d’Elsa, “Colpo in Banca”: skate, musica e creatività

Skate, musica, creatività e riuso si incontrano in una giornata interamente costruita intorno alle idee e alle energie delle nuove generazioni. Sabato 10 ottobre, dalle ore 16 fino a mezzanotte, lo Spazio MARS – Banca MPS di Colle di Val d’Elsa ospiterà “Colpo in Banca”, evento nato dalla collaborazione tra un gruppo informale di giovani e Coop21 Cooperativa Sociale nell’ambito del “Bando Idee Giovani”, promosso dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa insieme al Comune di Colle di Val d’Elsa. Il programma si aprirà alle ore 16 con un contest di skate, accompagnato dalla musica e dal DJ set di Officina Urbana, altro progetto sostenuto dal Bando Idee Giovani. Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare anche allo Swap Party, portando capi di abbigliamento da scambiare e personalizzare attraverso attività dedicate al riuso creativo.

Uno dei momenti centrali della giornata sarà l’inaugurazione delle nuove rampe da skate acquistate dal Comune di Colle di Val d’Elsa nell’ambito del progetto COLLE X. Alla presentazione delle nuove attrezzature parteciperà Valerio Peruzzi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Colle di Val d’Elsa.

“È un passo importante per la comunità skate di Colle e della Valdelsa – sottolinea Yuri Romano, referente del progetto per il gruppo Skaters – perché ci permette di avere attrezzature adeguate per praticare questo sport e coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani”.

Dalle ore 19.30 la musica diventerà protagonista con le esibizioni dei giovani artisti trap del territorio e le performance di Seth, Kopa e Prometh, insieme agli esperti di Officina Urbana. Non mancherà Zatarra, con Andrea Denaro, figura di riferimento della cultura hip hop locale. Dalle ore 21 la serata cambierà ritmo con tre band della scena punk hardcore toscana: Pessimo Stato, provenienti dal Grossetano; To the Ground, da Arezzo, e Blitz 75, da Siena. Un finale ad alta intensità che accompagnerà “Colpo in Banca” fino a mezzanotte. L’invito rivolto ai partecipanti è anche quello di portare con sé capi di abbigliamento da scambiare durante lo Swap Party o da trasformare e personalizzare nei laboratori di riuso creativo. Un modo concreto per unire socialità, creatività e attenzione alla sostenibilità.