San Gimignano, ripartono le iniziative della Biblioteca comunale

Promuovere la lettura per tutti, avvicinare bambini e ragazzi alla biblioteca comunale come spazio di cultura e socialità e creare occasioni di incontro e confronto aperte a tutta la comunità. Con questi obiettivi il Comune di San Gimignano rinnova il sostegno al ricco programma di attività educative, didattiche e promozionali previste dalla Biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini”, che riparte da domani, sabato 10 ottobre con la rassegna “Nati per Leggere”, dedicata a bambini da 0 a 6 anni, e prosegue con “Storie a colazione”, per la fascia 4-8 anni, e il Circolo di Lettura mensile rivolto agli adulti. A queste si uniscono un percorso didattico rivolto alle classi del nuovo Istituto Comprensivo “Folgore da San Gimignano-Poggibonsi 2” e il proseguimento del Punto Prestito Bibliotecario nella scuola primaria di Ulignano.

Gli appuntamenti alla Biblioteca comunale si apriranno domani, sabato 10 ottobre alle ore 10.30 con “Nati per Leggere”, rivolto a bambine e bambini da 0 a 6 anni e intitolato “Andiamo diritti alle storie. I personaggi seriali…” con letture a bassa voce pensate per accompagnare i più piccoli alla scoperta dei libri e rafforzare il momento di condivisione con i genitori. Il calendario continuerà mercoledì 21 ottobre alle ore 17 con il Circolo di Lettura, appuntamento mensile aperto alla cittadinanza e dedicato allo scambio di opinioni, suggerimenti e consigli sui libri, e sabato 24 ottobre alle ore 10.30 con “Storie a colazione”, dedicato a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni da coinvolgere in letture ad alta voce e un laboratorio a tema.

Le attività rivolte alle scuole prevedono percorsi differenziati in base all’età, con visite guidate alla scoperta della biblioteca e dei suoi spazi e servizi e letture ad alta voce. Ai giovani partecipanti sarà rilasciata anche una tessera di iscrizione per accedere al prestito librario. Prosegue inoltre la positiva esperienza del Punto Prestito Bibliotecario di Ulignano nella scuola primaria con appuntamenti periodici organizzati con il supporto del personale della Biblioteca per promuovere la lettura su tutto il territorio. Il primo è fissato per sabato 17 ottobre.

“La biblioteca è un luogo di cultura, ma anche di incontro, socialità e crescita per tutta la comunità, dai bambini agli adulti – afferma il sindaco Andrea Marrucci e il vicesindaco Niccolò Guicciardini con delega a istruzione e valorizzazione del patrimonio culturale – Con questa consapevolezza vogliamo promuovere la lettura fin dall’infanzia, rafforzare il rapporto con le scuole e offrire a tutti i cittadini occasioni di partecipazione e condivisione”.