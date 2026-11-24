Si chiude con una piena conferma dell’operato dell’Amministrazione comunale di Sovicille il contenzioso amministrativo relativo al progetto per la realizzazione di un grande impianto di produzione di biogas e biometano in località Piano di Rosia della capacità produttiva di 500 Standard Metri cubi/ora. Con la sentenza pubblicata nella giornata di oggi (n. 8631/2026), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello presentato da Tenute del Montefeltro Società Agricola S.S. contro la precedente pronuncia del TAR Toscana (n. 2111/2025), ribadendo la piena legittimità degli atti con cui il Comune aveva chiuso negativamente la conferenza di servizi e vietato l’esecuzione dei lavori.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa sentenza del Consiglio di Stato, che mette un punto fermo e riconosce in modo inequivocabile la serietà, il rigore e la correttezza con cui gli uffici del Comune di Sovicille hanno gestito una vicenda complessa e molto sentita dalla nostra comunità – ha detto il Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti. – Fin dall’inizio abbiamo agito esclusivamente nell’interesse pubblico, pretendendo il rispetto rigoroso delle norme e chiedendo tutte le garanzie tecniche indispensabili su temi non negoziabili come la sicurezza idraulica, la tutela delle nostre risorse idriche e la salvaguardia dell’ambiente. Questa pronuncia conferma che la semplificazione amministrativa non può mai tradursi in una scorciatoia a discapito della sicurezza e della qualità progettuale, né che l’interesse pubblico connesso alla transizione energetica può essere inteso come una legittimazione a progettare in modo superficiale e frettoloso. E’ una sentenza che premia il lavoro scrupoloso svolto dalla nostra struttura tecnica, cui va un sincero grazie unito al ringraziamento riconoscente all’Avvocato Leonardo Piochi per la competenza e il rigore con cui ha condotto la nostra difesa”.

Una decisione che arriva al termine di un iter avviato nell’autunno del 2024 e che riconosce punto per punto la correttezza del lavoro svolto dall’Ufficio tecnico comunale. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti confermato non solo che la competenza sulla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per questo tipo di impianti energetici spetta direttamente al Comune – e non all’Unione dei Comuni tramite lo Sportello Unico – ma anche che nessun titolo abilitativo può formarsi per silenzio-assenso quando un progetto risulta gravemente incompleto.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la documentazione presentata mancasse di elaborati essenziali e delle necessarie integrazioni tecniche chieste durante l’istruttoria dagli enti coinvolti. Lacune non formali ma sostanziali, che riguardavano aspetti delicatissimi per la comunità come la gestione del rischio idraulico in un’area classificata a pericolosità P2, la protezione delle falde idriche destinate anche all’uso potabile e la tutela delle matrici ambientali. I giudici hanno inoltre sottolineato che, in una conferenza di servizi, la valutazione degli interessi in gioco non si riduce a una somma aritmetica dei pareri, ma impone di dare il giusto peso qualitativo alla salvaguardia della salute, dell’ambiente e della sicurezza del territorio.