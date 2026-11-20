Per la prima volta Estra Plures sarà presente alla 43ª Assemblea Annuale ANCI, l’appuntamento dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dal titolo “Cara Italia”, in programma a Veronafiere dal 25 al 27 novembre.

L’evento, che riunisce a Verona sindaci, amministratori locali e istituzioni nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, rappresenta per Estra Plures un momento privilegiato di dialogo e confronto con le Pubbliche Amministrazioni e di approfondimento delle principali sfide che interessano i servizi pubblici. Un ambito nel quale le competenze energetiche e ambientali, sviluppate dalle due realtà leader del Gruppo Plures, Estra ed Alia, possono contribuire a rispondere alle esigenze delle comunità.

Nel corso delle tre giornate, Estra Plures sarà presente con un proprio stand per illustrare soluzioni dedicate alle Pubbliche Amministrazioni e approfondire iniziative pensate per accompagnarle nei percorsi di transizione energetica, sostenibilità e innovazione dei servizi.

Il programma degli eventi:

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

Ore 11:00 – Estra Energie per le PA: la convenzione CONSIP NATURALE-ID 2958

Ore 12:00 – Noi Più: il cittadino protagonista della sostenibilità. La loyalty come leva di partecipazione nei servizi pubblici

Ore 15:00 – La rigenerazione energetica del patrimonio comunale: verso gli nZEB tra Conto Termico 3.0 e PPP

Ore 16:00 – Genius: la raccolta diventa intelligente. Tecnologia e innovazione al servizio delle città

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

Ore 10:30 – Estra Energie per le PA: la convenzione CONSIP NATURALE-ID 2958

Ore 11:30 – PPP e finanza di progetto: opportunità per i Comuni e prospettive della riforma. Dalla sentenza europea sulla prelazione al nuovo modello di affidamento delle concessioni

Ore 14:30 – Più semplice da amministrare, più facile da vivere. Smart Government: dai dati alle decisioni, dalle esigenze alle soluzioni (workshop in collaborazione con Gruppo Maggioli)

Ore 15:30 – Estra Energie per le PA: la convenzione CONSIP NATURALE-ID 2958

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Ore 10:00 – Estra Energie per le PA: la convenzione CONSIP NATURALE-ID 2958

Ore 11:00 – I servizi di Estra per le Smart City.