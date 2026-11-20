Il consiglio comunale di Rapolano Terme torna a riunirsi lunedì 23 novembre alle ore 18 nella Sala consiliare. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Tra i temi all’ordine del giorno figurano due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo all’Area tecnica con la relativa bozza di accordo transattivo con la società Ripigest srl di Firenze.

La seduta del Consiglio comunale di Rapolano Terme continuerà con due punti relativi ad altrettante varianti al Piano Operativo, l’adozione dell’aggiornamento e della revisione del Piano comunale di classificazione acustica e una modifica al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e all’elenco annuale 2026.