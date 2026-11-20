Sabato 28 novembre 2026, alle ore 18.00, al Santa Maria della Scala di Siena (piazza Duomo 1), sarà inaugurato, nell’ambito del progetto ministeriale Palio 365, il nuovo cantiere di restauro aperto e visibile al pubblico, dedicato alla bandiera della Contrada di Valdimontone, parte del nucleo donato nel 1938 al re Vittorio Emanuele III e oggi di proprietà del Museo delle Civiltà di Roma (Mu-Civ).

Dalle ore 17.00 la bandiera sarà esposta per la prima volta dopo molti anni, in occasione di un incontro aperto a tutti e rivolto in particolare ai contradaioli del Montone, durante il quale i partecipanti potranno condividere ricordi e testimonianze con le restauratrici, i ricercatori e i funzionari presenti. Seguirà, dalle 18.00, l’inaugurazione del cantiere con i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, aperta al pubblico e alla stampa.

Gli incontri di dicembre

Il cantiere sarà aperto dalle ore 15.00 alle 19.00 in tutte le date in programma:

• 6 dicembre – dalle ore 16.30, incontro con le bandieraie.

• 12 dicembre – dalle ore 16.30, incontro con archivisti ed economi di Contrada.

• 13 e 19 dicembre – apertura del cantiere alla presenza delle restauratrici e dei funzionari della Soprintendenza di Siena.