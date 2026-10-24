Siena, lavori in viale Cavour: modifiche al traffico dal 26 ottobre

Da lunedì 26 ottobre prenderanno il via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della pavimentazione stradale in viale Camillo Benso Conte di Cavour, a Siena, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione veicolare. Gli interventi, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza del manto stradale, comporteranno un restringimento della carreggiata e l’istituzione di una serie di provvedimenti che interesseranno anche le strade limitrofe. I lavori, inizialmente previsti per il mese di marzo e successivamente rinviati, sono stati ritenuti non ulteriormente procrastinabili per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle ore 9 alle ore 18, da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, salvo conclusione anticipata degli interventi.

Le modifiche in viale Cavour. Durante gli orari di svolgimento dei lavori, nel tratto di viale Cavour compreso tra l’intersezione con piazza Giovanni Amendola e la rotatoria di Palazzo ai Diavoli, all’incrocio con via Fiorentina e viale Mameli, sarà istituito il senso unico di marcia nella direzione da porta Camollia verso Palazzo ai Diavoli. Sarà pertanto vietato percorrere viale Cavour in direzione di porta Camollia provenendo dalla rotatoria di Palazzo ai Diavoli. Il traffico diretto verso il centro cittadino sarà deviato su viale Goffredo Mameli, dal quale sarà possibile proseguire attraverso gli itinerari alternativi consentiti. Nel tratto di viale Cavour compreso tra l’Antiporto di Camollia e il numero civico 76 sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Le eccezioni per il trasporto pubblico e i mezzi di raccolta dei rifiuti. Per garantire la continuità dei servizi essenziali, le linee del trasporto pubblico locale e i mezzi di Sei Toscana impegnati nella raccolta dei rifiuti conferiti su strada potranno percorrere viale Cavour anche nella direzione verso l’Antiporto e porta Camollia. Il transito sarà regolato attraverso un sistema di senso unico alternato, con l’ausilio di movieri a terra incaricati di gestire il passaggio dei veicoli in condizioni di sicurezza.

I provvedimenti nelle strade limitrofe. Le modifiche alla circolazione interesseranno anche le principali intersezioni con viale Cavour, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento dei lavori e garantire il deflusso del traffico lungo i percorsi alternativi. In via Caduti di Vicobello, i veicoli provenienti da viale Achille Sclavo e diretti verso viale Cavour, una volta raggiunta l’intersezione, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione di via Fiorentina. In viale Magenta potrà essere istituito il divieto di transito, limitatamente alla fase di avanzamento del cantiere che interesserà la pavimentazione stradale in corrispondenza dell’intersezione con viale Cavour. La chiusura sarà quindi attuata esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione delle lavorazioni in quel punto e sarà preventivamente segnalata attraverso apposita segnaletica. Nel tratto di viale Magenta compreso tra l’incrocio con viale Cavour e il numero civico 2 potrà inoltre essere disposto, qualora necessario per il deflusso dei veicoli o per le esigenze del cantiere, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Per i veicoli provenienti da piazzetta Tre Luglio, all’intersezione con viale Cavour sarà obbligatorio svoltare a sinistra. In via Montebello resterà confermato l’attuale senso di marcia da viale Mameli verso viale Cavour. Una volta raggiunta l’intersezione con quest’ultimo, sarà tuttavia obbligatorio svoltare a sinistra. Nessuna modifica al senso di marcia è invece prevista per via Palestro, dove resterà confermata la direzione di percorrenza da viale Cavour verso viale Mameli. Ulteriori disposizioni interesseranno la circolazione in corrispondenza della rotatoria di Palazzo ai Diavoli, che collega viale Cavour, viale Goffredo Mameli, strada di Marciano/Cappuccini e via Martiri di Montemaggio. I veicoli che raggiungeranno la rotatoria potranno proseguire verso tutte le uscite consentite, a eccezione della direttrice di viale Cavour verso porta Camollia, che sarà interdetta al traffico ordinario.

Semafori e segnaletica temporanea. Durante i lavori saranno regolati in modalità lampeggiante, per il tempo necessario agli interventi, i semafori all’intersezione tra viale Cavour e via Caduti di Vicobello e quelli all’incrocio tra via Ricasoli, piazza Giovanni Amendola e viale Vittorio Emanuele II. Sarà inoltre predisposta apposita segnaletica di preavviso sulle principali direttrici di accesso alla zona, tra cui via Fiorentina, strada di Pescaia, viale Cadorna, viale Diaz, via Garibaldi, via Camollia, viale Toselli, viale Sardegna e via Peruzzi, per indirizzare gli automobilisti verso i percorsi alternativi e limitare i disagi alla circolazione. La gestione del cantiere, la predisposizione della segnaletica temporanea e l’organizzazione del servizio di movieri saranno a cura dei soggetti incaricati dell’esecuzione dei lavori, mentre alla Polizia Locale del Comune di Siena spetterà la vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza.

L’amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per quanto possibile i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione e a utilizzare gli itinerari alternativi.