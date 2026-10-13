“Puliamo il Mondo”, Colle di Val d’Elsa si prende cura del sentiero di Solatio

Una mattina di partecipazione e impegno civile per prendersi cura insieme di uno spazio della città. Sabato 17 ottobre il Comune di Colle di Val d’Elsa aderirà anche quest’anno a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell’ambiente e alla tutela dei beni comuni. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 nel parcheggio dell’ex campo sportivo, in via del Campo Sportivo. Da qui prenderà il via una passeggiata dedicata alla pulizia del sentiero di Solatio, alla quale sono invitati a partecipare cittadini, famiglie, associazioni e tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo.

“Aderire a “Puliamo il Mondo” significa trasformare l’attenzione per l’ambiente in un gesto concreto e condiviso – dichiara Monica Sottili, assessora all’ambiente del Comune di Colle di Val d’Elsa –. Prendersi cura di un sentiero non vuol dire soltanto raccogliere i rifiuti, ma rafforzare il senso di responsabilità verso gli spazi che appartengono a tutta la comunità. Invitiamo i cittadini a partecipare: anche un piccolo impegno, quando viene condiviso, può contribuire a rendere la nostra città più pulita, accogliente e consapevole”.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sul valore dei comportamenti quotidiani e sull’importanza di custodire il territorio attraverso azioni semplici, ma dal forte significato educativo e simbolico. La pulizia del sentiero diventerà così anche un’occasione per stare insieme, conoscere l’area e promuovere una cultura fondata sul rispetto dell’ambiente. L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di Sei Toscana e di Marino Centini, presidente provinciale di A.N.FOR.