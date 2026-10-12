ANMIL dona al Comune un dipinto in memoria delle vittime del lavoro

In occasione della 76ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, celebrata domenica 11 ottobre, l’ANMIL di Colle di Val d’Elsa ha donato un dipinto al Comune. Il dono è un segno di riconoscenza per l’impegno dimostrato negli anni dall’amministrazione a fianco delle vittime del lavoro e delle loro famiglie. La giornata è stata organizzata dalla sede territoriale ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) di Siena.

Come ogni anno, la Giornata è stata celebrata con una cerimonia pubblica che riunisce le sezioni ANMIL della provincia, le famiglie e le istituzioni. Quest’anno la ricorrenza aveva per tema “Potrebbe essere chiunque”. I partecipanti si sono ritrovati presso il monumento di Via Oberdan per la cerimonia religiosa e civile, con il saluto delle autorità. Durante la cerimonia l’INAIL di Siena ha consegnato i Brevetti e i Distintivi d’Onore agli invalidi recentemente infortunati, e al termine è stata deposta una corona di alloro in memoria dei caduti sul lavoro.

A consegnare il dipinto in memoria di Dario Bagnoli sono stati Leda Ferrini e Claudio Bagnoli, rappresentanti dell’ANMIL di Colle di Val d’Elsa. L’opera è stata consegnata alle autorità presenti: il Vice prefetto di Siena dott. Immacolata Amalfitano, il vice Presidente della Provincia di Siena dott. Marrucci Andrea, il Vicesindaco di Colle di Val d’Elsa Speranza Marco per la Direzione provinciale INAIL di Siena la dott. Renzi Annunziata, il Comandante della stazione di Colle val d’Elsa Giuseppe Annunziata, Misericordia Colle val d’elsa Pedani Francesco, comando dei vigili urbani di colle di val d’elsa Bocci Francesca, Assessore al welfare DanieleTozzi, Direttore musei colle val d’elsa Giacomo Baldini .

Il dipinto è stato commissionato dall’ANMIL per l’occasione e realizzato dalla giovanissima artista del territorio senese Azzurra Bay Chiappone. Alla base del quadro compare la dedica: “Perché la luce del ricordo non si spenga”.

«Ho scelto di dipingere una ragazza perché il ricordo passa da una generazione all’altra», ha spiegato l’artista durante la consegna. «Anche noi giovani dobbiamo tenere accesa questa luce».

«Con questo dono vogliamo ringraziare il Comune di Colle di Val d’Elsa per la vicinanza e il sostegno di questi anni», ha dichiarato il Presidente territoriale dell’ANMIL Siena. «Dietro ogni infortunio ci sono persone e famiglie. Affidare

Sezione Territoriale di Siena

Siena Viale Cavour, 156 – Tel. 0577-285500 e_mail: [email protected]

quest’opera a una giovane artista significa dire che la memoria e l’impegno per la sicurezza devono passare alle nuove generazioni».

L’opera troverà posto nel Palazzo Comunale di Colle di Val d’Elsa, come testimonianza permanente della Giornata.

Il Presidente territoriale dell’ANMIL Siena desidera rivolgere un sincero e sentito ringraziamento a tutte le autorità presenti e a tutte le persone che, con il loro impegno e la loro collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione e alla buona riuscita della Giornata.

Un grazie particolare va ai soci ANMIL, la cui partecipazione e il cui prezioso contributo permettono ogni anno di mantenere viva questa importante iniziativa e di portare avanti il messaggio dell’Associazione: non dimenticare le vittime del lavoro e continuare a promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza.

Un pensiero speciale va alle famiglie delle vittime e a tutte le persone che hanno subito un infortunio sul lavoro. Le loro storie e la loro testimonianza ci ricordano che dietro ogni numero ci sono volti, persone, famiglie e vite profondamente segnate.

La presenza di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, dai soci alle famiglie, rappresenta un segno concreto della volontà di non dimenticare e di continuare, insieme, a costruire una società nella quale il lavoro possa essere sempre sinonimo di dignità, tutela e sicurezza.

“Perché la luce del ricordo non si spenga.”