Colle di Val d’Elsa a Cork per la Summer University URBACT

Dalla formazione europea alla sperimentazione sul territorio. Il Comune di Colle di Val d’Elsa ha partecipato nei giorni scorsi a URBACT Summer University di Cork, appuntamento che ha coinvolto le città europee aderenti al network. Nel corso dell’iniziativa sono state approfondite le metodologie dell’approccio URBACT, con particolare attenzione al coinvolgimento dei portatori di interesse, alla co-progettazione e alla costruzione condivisa delle politiche pubbliche. Il confronto con amministrazioni impegnate in diversi network europei ha inoltre favorito la nascita di nuove relazioni e lo scambio di esperienze tra territori che, pur partendo da contesti differenti, condividono la necessità di costruire processi decisionali più inclusivi ed efficaci.

Per Colle di Val d’Elsa, il lavoro avviato a Cork proseguirà nei prossimi mesi con la sperimentazione concreta di alcune delle metodologie. Il percorso coinvolgerà l’URBACT Local Group, il gruppo locale composto dai soggetti interessati al progetto, e sarà dedicato alla nuova biblioteca cittadina, inserita nel più ampio intervento dell’Agorà della Cultura.

La partecipazione alla Summer University rappresenta quindi una nuova tappa del percorso intrapreso da Colle di Val d’Elsa all’interno di CIVIC HERITAGE: un’esperienza che punta a trasformare lo scambio e la formazione a livello europeo in un’opportunità concreta di partecipazione e innovazione per la città.