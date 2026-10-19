Festa dell’Olio Novo: all’azienda Carraia il premio “Oliva d’Oro” 2026

Tanta partecipazione e grande soddisfazione per l’edizione 2026 della Festa dell’Olio Novo, che ha raggiunto l’importante traguardo delle quaranta candeline. Con due weekend di festa a Castelmuzio e Trequanda, la festa ha celebrato l’olio EVO e le eccellenze legate ai prodotti tipici della tradizione locale, con il coinvolgimento delle associazioni e dei produttori locali.

Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre si è svolto uno dei momenti più attesi di questa edizione: la consegna del premio Giordana Carpi “Oliva d’Oro”, per la migliore produzione olivicola dell’anno. Ha vinto il premio per l’edizione 2026 l’az.agr. Carraia “Olio Bardi”, che ancora una volta si è dimostrato un’eccellenza locale di grande valore. A consegnare il premio è stato il Sindaco Andrea Francini e il capo panel Antonietta Mazzeo, che ha messo in luce l’importanza di saper cogliere le olive al momento giusto della stagione e di non accorciare troppo i tempi di maturazione. La giuria, composta da esperti assaggiatori, ha valutato alla cieca i dieci campioni di olio EVO che hanno partecipato al concorso e hanno determinato il migliore per l’anno 2026.

“Questo premio è per la migliore produzione dell’anno – ha sottolineato il Sindaco Andrea Francini – ma è anche un riconoscimento collettivo a ciò che fanno gli agricoltori durante tutto l’anno, premia il loro lavoro e il loro sacrifico. Mi preme ricordare che questa premiazione è dedicata alla memoria di Giordana Carpi, che rimane sempre nella nostra memoria, e che è stata la Sindaca di Trequanda che più di tutti ha creduto in questa manifestazione, e anche al suo grande impegno siamo riusciti a raggiungere la quarantesima edizione.”

A seguire, come di consueto, i saluti istituzionali con i Comuni gemellati: il Comune di Poggio San Marcello (AN) rappresentato dal Sindaco Fabrizio Chiappa e il Comune di Marone (BS) rappresentato dal Sindaco Alessio Rinaldi.

Tante persone hanno partecipato alla festa durante il weekend, con tanti momenti emozionanti tra cui la presentazione dell’ultimo libro di Riccardo Lorenzetti e il concerto di Mattea Saladino e Marco Mosconi nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea. L’arrivo del Treno Natura nella giornata di domenica è stato caratterizzato da un grande afflusso di visitatori, sia allo stand gastronomico realizzato dalla Pro Loco Trequanda, sia al mercatino di produzioni artigianali e agli stand degli assaggiatori AICOO, partner della manifestazione.

“Siamo molto contenti e soddisfatti del successo della quarantesima edizione della Festa dell’Olio Novo, – conclude il Sindaco Francini – che chiude un anno di eventi molto importanti e partecipati, che segnano la crescita di Trequanda. A nome dell’amministrazione comunale voglio ringraziare la Pro Loco e le associazioni coinvolte nella realizzazione della festa, i volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento alla struttura comunale che come ogni anno permette alla festa di crescere e di diventare una vetrina per le nostre eccellenze.”

Da non dimenticare, in apertura del weekend, il convegno sull’Olio Novo organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, che si è tenuto sabato 17 ottobre alla Sala Polivalente di Trequanda. Il convegno dal titolo “Olio, chi ci guida? Conoscenza, reputazione e valore dell’extravergine di oliva”, è stato dedicato ai temi della conoscenza e della valorizzazione dell’olio EVO, con Antonietta Mazzeo, capo panel olio, tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini e giornalista pubblicista, Sonia Donati, responsabile toscana della Guida agli Extravergini di Slow Food, e Marco Sbardella, che affronta il tema della comunicazione nella costruzione del valore e della reputazione dei prodotti agroalimentari.

La Festa dell’Olio Novo è realizzata in collaborazione con il Comune di Trequanda, le aziende agricole e le strutture ricettive del territorio, gli sponsor, AICOO, la parrocchia, gli abitanti di Castelmuzio e Trequanda e con la partecipazione della scuola secondaria di primo grado di Trequanda. Ogni anno si conferma come un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e visitatori, nella quale la conoscenza dell’olio extravergine si affianca alla valorizzazione delle produzioni locali, alla cultura e alle relazioni con i territori gemellati.