“Made in Colle”, il saper fare colligiano diventa una vetrina digitale

Un patrimonio non è fatto soltanto di luoghi da visitare. È composto anche da persone, conoscenze, gesti, materiali e mestieri capaci di raccontare l’identità di una comunità. Da questa idea nasce la nuova sezione Made in Colle del portale turistico www.visitcolle.it, dedicata agli artigiani e alle realtà creative di Colle di Val d’Elsa. La sezione raccoglie volti, storie, botteghe e competenze e rappresenta un nuovo tassello del percorso avviato nei mesi scorsi nell’ambito di Colle Vive, il progetto promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa e cofinanziato dalla Regione Toscana.

Il progetto Made in Colle e le sue potenzialità. Made in Colle si è concretizzato nel mese di maggio, con la partecipazione degli artigiani colligiani al Mercato del Forte e con l’inaugurazione della prima “Colle Vetrina” in via Mazzini: uno spazio nato per dare visibilità alle produzioni locali e, contemporaneamente, sperimentare nuove forme di utilizzo e valorizzazione dei fondi del centro urbano.

“L’iniziativa – spiega Carlotta Lettieri, assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Colle di Val d’Elsa – è stata finanziata attraverso il bando per la riqualificazione e la rigenerazione dei centri commerciali naturali della Regione Toscana. L’obiettivo è valorizzare le attività economiche locali, rafforzare l’attrattività del centro urbano e favorire nuove forme di collaborazione tra artigianato, commercio e turismo, mettendo in rete esperienze e competenze e di renderle maggiormente riconoscibili”.

Oggi il racconto prosegue e si amplia sul digitale. La nuova sezione di VisitColle è pensata come un archivio in continua costruzione del saper fare colligiano. Ogni artigiano si presenta attraverso una scheda e un video, raccontando il proprio mestiere, i materiali impiegati, le tecniche utilizzate, l’esperienza maturata e il rapporto con Colle di Val d’Elsa. L’obiettivo è duplice: dare visibilità a chi produce sul territorio e offrire a cittadini e visitatori un modo diverso e più personale di conoscere Colle. Entrare in una bottega, incontrare un artigiano e scoprire la storia che si trova dietro a un oggetto significa infatti entrare in contatto con il territorio in una forma autentica.

“Con Made in Colle stiamo costruendo, passo dopo passo, un racconto riconoscibile della nostra città attraverso le persone che ne rappresentano il saper fare – prosegue Lettieri –. Siamo partiti dalle botteghe, abbiamo portato gli artigiani in piazza, aperto una vetrina fisica e oggi aggiungiamo una vetrina digitale permanente. Vogliamo unire storie che rischierebbero altrimenti di rimanere separate: ogni artigiano racconta sé stesso, ma tutti insieme raccontano Colle. Promuovere il territorio significa anche raccontare le persone che lo vivono, lo trasformano e gli danno forma ogni giorno”.

La nuova sezione rafforza anche il legame tra artigianato, commercio e promozione turistica. Sul portale ufficiale della destinazione, accanto ai percorsi, ai musei, agli eventi e alle esperienze, trovano ora spazio le persone e le imprese che contribuiscono ogni giorno a costruire l’identità della città. VisitColle presenta Colle di Val d’Elsa attraverso alcuni dei suoi elementi più riconoscibili – il cristallo, la Via Francigena, la natura, la storia e l’arte contemporanea – ai quali si affianca adesso, in maniera strutturata, il patrimonio del saper fare locale.