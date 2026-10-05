Rita Pelusio torna a Poggibonsi con “Eva – Diario di una costola”, che la vede sul palco in compagnia della violinista Marta Pistocchi, inevitabilmente circondata da tante, tante mele.

Lo spettacolo si terrà giovedì 8 ottobre, alle ore 21, al Teatro Politeama, in Sala Minore, nell’ambito della rassegna di teatro contemporaneo Discipline(s).

La regia di “Eva – Diario di una costola”, firmato dalla stessa Pelusio, è di Marco Rampoldi, la produzione di Pem Habitat Teatrali.

Alla drammaturgia e ai testi hanno collaborato anche Marianna Stefanucci, Alessandra Faiella e Riccardo Piferi.

La storia al centro dello spettacolo verte sul mito cristiano della Creazione focalizzandosi in particolare sul tema della disobbedienza, ovvero il gesto proibito da Dio, in seguito al quale Adamo ed Eva furono cacciati, proprio per colpa della Prima Donna, dal Giardino dell’Eden.

“Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull’uomo che si addormentò.

Poi prese una costola di lui e rimise la carne al posto d’essa.

Con la costola che aveva tolto all’uomo Dio creò una donna.

Poi diede questo comando: potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare mai”.

Pelusio sceglie proprio il brano della Bibbia, tratto da Genesi, per introdurre il suo spettacolo teatrale.

“Come prosegue la storia lo sappiamo. Eva si nutre del frutto proibito della conoscenza rinunciando così al Paradiso. Perché l’ha fatto? Questo spettacolo è un elogio alla disobbedienza femminile. Eva è voce in assoluto, riflette e pone domande giorno dopo giorno. È voce che nomina per poter conoscere. È voce che si sospende nel vuoto, che resta in attesa. È voce che non si accontenta. Si interroga sul destino delle donne che verranno dopo di lei. E a queste domande delicate ed ingenue rispondono icone femminili contemporanee nate dall’irriverente fantasia di Rita Pelusio. È un monologo delicato, spietato, comico e autentico accompagnato dalle note della violinista Marta Pistocchi che lo avvolge in una nuvola sonora.

E poi ci sono tantissime mele. Al pubblico la scelta”.

Rita Pelusio è stata a Poggibonsi due anni fa, quando portò un altro suo spettacolo, La Felicità di Emma, liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber, al Cassero, sempre tramite la rassegna Discipline(s). Ma il pubblico televisivo la conosce ormai da anni grazie alle sue numerose partecipazioni come attrice comica alla Tv delle Ragazze con Serena Dandini, a Kermesse e Colorado Cafè. Tra i suoi personaggi si ricordano un’irriverente teenager macabramente innamorata di uomini adulti, Adelina Perez, la domestica latinoamericana di Letizia Moratti, la pressante sposina pugliese, la nuova fata delle Winx, Morchia, la Giovanna, e Violeta con cui fa la parodia della protagonista della serie tv Violetta.

Dopo gli esordi nel cabaret e nella comicità televisiva, ha sviluppato un percorso artistico legato al teatro civile, alla ricerca sul clown contemporaneo e ai progetti di arte partecipata e impegno sociale.

Nel 2014 fonda insieme ad Anna Marcato la compagnia di produzione Pem Habitat Teatrali, impegnata nella produzione di spettacoli dedicati ai temi della condizione femminile, dell’inclusione sociale e del teatro contemporaneo.

Anche la rassegna Discipline(s), che fa parte del più ampio cartellone multidisciplinare e trasversale, è resa possibile dai contributi del Fondo per gli Spettacoli dal Vivo del Ministero della Cultura.

Info e biglietti: www.politeama.eu